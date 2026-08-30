¿Se te apagó el boiler? Este es el precio del gas LP en México para esta semana

El precio máximo del Gas LP en México para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026 ya fue establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), con tarifas que varían de acuerdo con la región y el municipio.

A nivel nacional, el precio máximo promedio se ubica alrededor de $22 pesos por kilogramo y $12 pesos por litro, aunque el costo puede ser diferente en cada zona del país.

Por ello, antes de llenar tu cilindro o tanque estacionario, es importante consultar la tarifa correspondiente a tu municipio.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026, algunas de las tarifas más económicas se encuentran en distintas regiones del país.

En los municipios de Villa Unión, Piedras Negras y Zaragoza, en Coahuila, está el precio más bajo del gas LP, con un costo de $16.94 pesos por kilogramo y $9.15 pesos por litro.

Mientras que en las comunidades de Guerrero e Hidalgo, en Coahuila, el costo del gas LP está entre los más bajos, con $16.99 pesos por kilogramo y $9.18 pesos por litro.

¿Dónde está más caro el Gas LP en México?

El precio del Gas LP también presenta diferencias importantes entre las distintas regiones del país.

En Comondú, Baja California Sur, el precio del gas LP es de $22.52 por kilogramo y $12.16 por litro. Mientras que en los municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, en Sinalo, el combustible está en $22.15 por kilogramo y $11.96 por litro.

Sin embargo, el precio máximo cambia dependiendo del municipio, por lo que la tarifa estatal no representa necesariamente el costo aplicable en todas las localidades.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio promedio máximo por litro se ubica en $19.18 por kilogramo y $10.36 pesos por litro para esta semana. En el Estado de México (Edomex), el promedio por kilogramo es de $19.18 pesos y de $10.36 pesos por litro.

El precio final permitido puede variar de acuerdo con el municipio o región, por lo que se recomienda revisar la tarifa específica antes de comprar Gas LP.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

Para esta semana, Guadalajara, Jalisco, registra un precio máximo promedio de $19.27 pesos por kilogramo y $10.41 pesos por litro, mientras que Monterrey, Nuevo León, presenta un promedio máximo de $19.50 pesos por kilogramo y $10.53 pesos por litro.

En ambos casos, el precio puede cambiar dependiendo del municipio, por lo que es importante consultar la lista de precios máximos correspondiente a cada región.

Los precios señalados corresponden al periodo del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2026 y funcionan como precios máximos de venta; es decir, los distribuidores no deben cobrar por encima de la tarifa establecida para cada región.

