¿Te sale caro llenar el tanque? Así amanece el precio de la gasolina en México HOY 5 de abril 2026
El precio de la gasolina en México registró cambios importantes debido a la escalada del conflicto del Medio Oriente para este domingo, pero ¿a cuánto el litro?
¿Te quedaste sin combustible? El litro de gasolina registró cambios importantes para este 5 de abril 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.
El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?
- Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 28.21 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.80 pesos el litro
Precio del gas natural para este 5 de abril 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 5 de abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.80 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 28.38 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.42 pesos el litro
Precio de gasolina en Edomex este 5 de abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.68 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 27.75 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.24 pesos el litro
¿Cuál es el precio de la gasolina en Guadalajara HOY 5 de abril 2026?
- Precio de gasolina Regular: 24.00 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 29.10 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.97 pesos el litro
Precio del litro de gasolina en Nuevo León abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 24.01 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 29.03 pesos el litro
- Diésel por litro: 28.52 pesos el litro
¿A cuánto está el litro en Campeche HOY 5 de abril 2026?
- Precio de gasolina Regular: 23.88 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 27.75 pesos el litro
- Diésel por litro: 29.08 pesos el litro
Precio de gasolina en Durango HOY 5 de abril 2026
- Precio de gasolina Regular: 23.95 pesos el litro
- Precio de gasolina Premium: 27.60 pesos el litro
- Diésel por litro: 29.17 pesos el litro
Precio de gasolina en Estados Unidos este 2026
El precio de la gasolina en Estados Unidos se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el costo del galón, pero ¿a cuánto está?
- Gasolina Regular por galón: 4.11 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 4.98 dólares
- Diésel precio por galón: 5.61 dólares.
¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros.
Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.