¿Te sale caro llenar el tanque? Así amanece el precio de la gasolina en México HOY 5 de abril 2026

¿Te quedaste sin combustible? El litro de gasolina registró cambios importantes para este 5 de abril 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.

El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Precio de gasolina Regular: 23.70 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.21 pesos el litro

Diésel por litro: 28.80 pesos el litro

Precio del gas natural para este 5 de abril 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 5 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.80 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 28.38 pesos el litro

Diésel por litro: 28.42 pesos el litro

Precio de gasolina en Edomex este 5 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.68 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.75 pesos el litro

Diésel por litro: 28.24 pesos el litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Guadalajara HOY 5 de abril 2026?

Precio de gasolina Regular: 24.00 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.10 pesos el litro

Diésel por litro: 28.97 pesos el litro

Precio del litro de gasolina en Nuevo León abril 2026

Precio de gasolina Regular: 24.01 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 29.03 pesos el litro

Diésel por litro: 28.52 pesos el litro

¿A cuánto está el litro en Campeche HOY 5 de abril 2026?

Precio de gasolina Regular: 23.88 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.75 pesos el litro

Diésel por litro: 29.08 pesos el litro

Precio de gasolina en Durango HOY 5 de abril 2026

Precio de gasolina Regular: 23.95 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 27.60 pesos el litro

Diésel por litro: 29.17 pesos el litro

Precio de gasolina en Estados Unidos este 2026

El precio de la gasolina en Estados Unidos se ha visto afectado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que ha impactado en el costo del galón, pero ¿a cuánto está?



Gasolina Regular por galón: 4.11 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.98 dólares

Diésel precio por galón: 5.61 dólares.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por tanque de 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,121.60 pesos por 40 litros .

Por otro lado, los vehículos con un tanque de 75 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,658.30 pesos por gasolina magna y $1,962.80 por gasolina Premium, acercándose cada vez más a los 2 mil pesos para llenar el tanque.