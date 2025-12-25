¿Baja de precio por Navidad? Esto cuesta el litro de gasolina en México HOY 25 de diciembre 2025

¡Milagro de Navidad! El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este jueves 25 diciembre 2025; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.

Recuerda que el costo podría variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas a cargar combustible.

¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.86 pesos.

Diésel precio por litro: 26.40 pesos.

Precio delgas natural vehicular para este 25 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 25 de diciembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para esta Navidad 2025.



Gasolina Regular: 23.45 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 26.12 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.19 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 25 de diciembre 2025

Gasolina Regular: 23.59 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 25.35 pesos el litro

Diésel precio por litro: 25.91 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 25 de diciembre 2025

Gasolina Regular: 23.81 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 26.48 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.49 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey se mantuvo sin cambios para este jueves, se mantiene cerca de los 24 pesos el litro.

Gasolina Regular: 23.71 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 26.20 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.13 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes para esta Navidad

Gasolina Regular: 23.79 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 25.94 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.40 pesos

Precio de gasolina en Campeche hoy 25 de diciembre 2025

Gasolina Regular: 23.85 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 25.51 pesos el litro

Diésel precio por litro: 26.69 pesos

Precio del litro de gasolina en Coahuila de Zaragoza HOY

Gasolina Regular: 23.51 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 25.90 pesos el litro

Diésel precio por litro: 25.94 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Ciudad Juárez?

Gasolina Regular: 22.20 pesos el litro

Precio de gasolina Premium: 23.60 pesos el litro

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

¿A cuánto te sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Campeche, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.85 pesos por litro, seguido de Aguascalientes en 23.79pesos.