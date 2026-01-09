¡No para de subir el precio de la gasolina! Así quedó hoy 9 de enero 2026 estado por estado

El litro de gasolina registró cambios importantes para esta 9 de enero 2026 en distintas zonas de México; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel.

El costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina .

¿A cuánto está el litro de gasolina HOY en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.40 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.86 pesos-

Diésel por litro: 26.39 pesos.

Precio del gas natural para este 9 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

Diésel por litro: 26.18 pesos.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 9 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos-

Diésel por litro: 25.89 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.76 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.42 pesos-

Diésel por litro: 26.44 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.54 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos.

Diésel por litro: 26.11 pesos.

Precio de la gasolina en Aguascalientes para 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.93 pesos-

Diésel por litro: 26.40 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Baja California Sur?

Gasolina Regular precio por litro: 24.15 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.46 pesos-

Diésel por litro: 27.02 pesos.

Por su parte, el costo del litro de combustible en Baja California se ubica en:

Gasolina Regular precio por litro: 23.01 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.8 pesos

Diésel por litro: 25.36 pesos.

Precio del litro de gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 9 de enero 2026; te compartimos los costos.

Gasolina Regular por galón: 2.81 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.68 dólares

Diésel precio por galón: 3.53 dólares

¿A cuánto sale llenar el tanque en México este 2026?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $945.29 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,035.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,535.95 pesos por gasolina magna y $1,682.85 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Baja California, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.01 pesos por litro, seguido de Ciudad de México en 23.50 pesos.

Por el contrario, Baja California Sur, es el lugar más caro, cotizando en 24.15 pesos el litro.