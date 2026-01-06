El precio de la gasolina asfixia el bolsillo de millones de personas en México

El precio de la gasolina México continúa presionando el bolsillo de millones de personas, que cada vez destinan más dinero para llenar el tanque sin que eso se traduzca en un mayor rendimiento o mejores condiciones para circular.

Trabajadores del volante y automovilistas advierten que el aumento constante del combustible ha reducido de forma significativa la rentabilidad de su actividad diaria, especialmente para quienes dependen del automóvil como herramienta de trabajo.

La percepción general es que el alza en el precio de la gasolina no solo impacta el transporte, sino que arrastra el costo de productos básicos y servicios, generando un efecto en cadena que golpea la economía familiar.

“Ya no es rentable llenar el tanque”

Julio, taxista por aplicación desde hace cuatro años, señala que el incremento en el precio de la gasolina ha cambiado por completo la lógica de su trabajo diario.

Explica que actualmente se gasta más en gasolina que en lo que se logra ganar con los viajes, lo que ha vuelto insostenible la actividad para muchos conductores que dependen de este ingreso para subsistir.

Otros automovilistas coinciden en que el dinero rinde menos cada vez que cargan combustible y que el volumen que reciben por el mismo monto es cada vez menor.

México, entre los países con la gasolina más cara

De acuerdo con comparativos internacionales, México se encuentra entre los países donde la gasolina regular es más cara, con un precio promedio de 23.37 pesos por litro.

Esta cifra supera a países como Brasil, donde el litro se vende en alrededor de 20.13 pesos, Japón con 18.16, India con 17.62, Canadá con 16.72 y Estados Unidos, donde el precio ronda los 13.66 pesos por litro.

Para muchos conductores, este contraste resulta difícil de entender, sobre todo cuando el ingreso promedio en México es menor al de varias de estas naciones.

Impuestos elevan el precio de la gasolina en México

Una parte importante del precio que pagan los consumidores corresponde a impuestos. De cada litro de gasolina, 10.28 pesos se destinan al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) , lo que coloca a México como uno de los países con mayor carga tributaria sobre el combustible.

Para este 2026, el IEPS registró un incremento cercano al 4%, lo que contribuye a que el precio final continúe al alza, aun cuando el precio internacional del petróleo no tenga aumentos equivalentes.

Automovilistas consideran que esta carga fiscal representa un golpe directo al ingreso familiar y cuestionan el destino de esos recursos.

El impacto va más allá del tanque

Conductores señalan que el aumento de la gasolina se refleja en el encarecimiento de la canasta básica, el transporte y prácticamente todos los productos de consumo diario.

También cuestionan que, pese a pagar altos impuestos, las condiciones de las calles y vialidades no mejoran, lo que agrava el desgaste de los vehículos y eleva aún más los costos de operación.

Para muchos, el alza constante del combustible se ha convertido en un problema cotidiano que no muestra señales de freno y que sigue acumulando inconformidad social.