¡Ahorra centavos! La Premium baja su costo hoy; checa los precios en CDMX y Edomex

¡Llegó el jueves! Estamos a las puertas del fin de semana y, aunque la carga fiscal del IEPS se mantiene al 100%, el mercado muestra ligeros ajustes en centavos que pueden marcar la diferencia al llenar tu tanque . Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, jueves 22 de enero de 2026, para que no gastes ni un peso de más.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que puedas tomar la mejor decisión antes de encender el motor.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 22 de enero

Gasolina Regular (Magna): $23.34 pesos por litro

$23.34 pesos por litro Gasolina Premium: $25.79 pesos por litro (bajó -1 centavo)

$25.79 pesos por litro (bajó -1 centavo) Diésel: $26.34 pesos por litro (bajó -1 centavo)

Precios del gas natural vehicular hoy 22 de enero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.44 pesos por litro (subió +1 centavo)

$23.44 pesos por litro (subió +1 centavo) Gasolina Premium: $26.08 pesos por litro (bajó -1 centavo)

$26.08 pesos por litro (bajó -1 centavo) Diésel: $26.12 pesos por litro

Precio de la gasolina en Edomex hoy 22 de enero 2026

Gasolina Regular (Magna): $23.55 pesos por litro

$23.55 pesos por litro Gasolina Premium: $25.30 pesos por litro

$25.30 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.72 pesos por litro

$23.72 pesos por litro Gasolina Premium: $26.31 pesos por litro

$26.31 pesos por litro Diésel: $26.39 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.72 pesos por litro (subió +12 centavos)

$23.72 pesos por litro (subió +12 centavos) Gasolina Premium: $27.09 pesos por litro (bajó -4 centavos)

$27.09 pesos por litro (bajó -4 centavos) Diésel: $26.03 pesos por litro (bajó -5 centavos)

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Para este jueves, la Ciudad de México reporta el precio promedio más bajo para la gasolina regular entre las entidades clave con $23.44 pesos por litro. Sin embargo, si buscas ahorros extremos, en alcaldías como Azcapotzalco se han localizado estaciones con la Magna a $23.63 pesos.

En contraste, Jalisco se mantiene con el promedio más elevado en gasolina regular con $23.72 pesos, mientras que la Premium sigue teniendo su costo más alto en Nuevo León, promediando $27.09 pesos por litro.

Hoy No Circula para este jueves 22 de enero

¡Ojo con el calendario! Evita que tu auto termine en el depósito y cuida tu bolsillo de las multas. Para este jueves 22 de enero, el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex aplica para:



Placas: 1 y 2

1 y 2 Holograma: 1 y 2

1 y 2 Engomado: Verde