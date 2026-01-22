¿Por qué debes de apagar tu motor para evitar una multa? Así queda el Hoy No Circula 22 de enero

Antes de salir a enfrentar el tráfico de este jueves 22 de enero de 2026, te conviene hacer un alto y revisar el Hoy No Circula . Un simple descuido puede terminar en multa y contratiempos innecesarios.

Para que planees mejor tu día, aquí te contamos qué autos tienen restricción en la Ciudad de México y el Estado de México , quiénes sí pueden circular sin problema y en qué horario aplica el programa. Infórmate a tiempo y evita que tu jornada comience con el pie izquierdo.

¿Qué carros no circulan el jueves?

Con la intención de darle un respiro al aire de la capital, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México aplica el programa Hoy No Circula como una medida clave para reducir la contaminación.

Este esquema limita la circulación de los vehículos según su matrícula, el color del engomado y el holograma. En esta ocasión, los autos que deberán quedarse en casa son aquellos con engomado verde, terminación de placas 1 o 2 y holograma 1 y 2, de acuerdo con el calendario oficial.

Revisar el calendario del Hoy No Circula a tiempo puede ahorrarte multas y ayudar a que la ciudad respire un poco mejor.

Este jueves conoce los autos que deben respetar el Hoy No Circula.|CAMe

Multas por ignorar el Hoy No Circula

Ignorar el Hoy No Circula puede salir mucho más caro de lo que imaginas. Los conductores que no respeten las restricciones se enfrentan a multas de 20, 25 o hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).