¡Fin de semana a la vista! Estos son los precios de la gasolina Magna y Premium hoy 23 de enero

¡Fin de semana a la vista! Si estás planeando una escapada o simplemente quieres dejar el tanque lleno para el lunes, este es el momento ideal para comparar. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, viernes 23 de enero de 2026, para que el gasto en combustible no frene tus planes de descanso.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que cargues donde más te convenga antes de salir a carretera.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 23 de enero

De acuerdo con los datos de mercado al cierre de esta semana:



Gasolina Regular (Magna): $23.34 pesos por litro

$23.34 pesos por litro Gasolina Premium: $25.80 pesos por litro

$25.80 pesos por litro Diésel: $26.34 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 23 de enero

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.44 pesos por litro

$23.44 pesos por litro Gasolina Premium: $26.07 pesos por litro

$26.07 pesos por litro Diésel: $26.12 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.56 pesos por litro

$23.56 pesos por litro Gasolina Premium: $25.31 pesos por litro

$25.31 pesos por litro Diésel: $25.86 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.73 pesos por litro

$23.73 pesos por litro Gasolina Premium: $26.31 pesos por litro

$26.31 pesos por litro Diésel: $26.39 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.69 pesos por litro

$23.69 pesos por litro Gasolina Premium: $27.08 pesos por litro

$27.08 pesos por litro Diésel: $26.02 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Para este cierre de semana, el Estado de México sigue ofreciendo uno de los costos más atractivos para la gasolina Premium con un promedio de $25.31 pesos. Por su parte, la Ciudad de México mantiene precios competitivos en la Magna, promediando los $23.44 pesos.

Si buscas el ahorro máximo en la capital, la alcaldía Iztapalapa se mantiene como la zona con estaciones que reportan precios desde los $23.50 pesos por litro de Magna. En el extremo opuesto, la Magdalena Contreras registra la Premium más costosa con un promedio de $23.99 pesos.

Hoy No Circula para este viernes 23 de enero

¡No dejes que una multa arruine tu inicio de fin de semana! Para este viernes 23 de enero, las restricciones vehiculares en la CDMX y el Edomex aplican para:

