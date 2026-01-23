Hoy No Circula 23 de enero: restricciones para estos carros

El tráfico no perdona y una multa puede arruinar cualquier plan. Este viernes 23 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula vuelve a marcar las restricciones de quien puede y quien no puede salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México con su vehículo.

Para que no te tome por sorpresa y evites sanciones o retrasos innecesarios, te contamos qué autos tienen restricción, cuáles están exentos y el horario exacto en el que aplica la medida.

Vehículos que no circulan los viernes

Este viernes, el programa ambiental define con claridad qué vehículos deberán quedarse fuera de circulación, de acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisar el calendario del Hoy No Circula a tiempo puede ahorrarte multas y ayudar a que la ciudad respire un poco mejor.

Las restricciones se determinan por el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma del vehículo, factores clave que los automovilistas deben revisar antes de salir.

Para este fin de semana, no podrán circular los autos con engomado azul, placas terminadas en 9 o 0 y que cuenten con holograma 1 o 2, por lo que es importante tomar previsiones y evitar sanciones.

El Hoy No Circula opera en un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que incumplir con esta regla ambiental hará que las autoridades sancionen a la persona que conduzca el auto.

Multas por ignorar el Hoy No Circula

Pasar por alto el Hoy No Circula no solo complica la movilidad, también puede afectar seriamente el bolsillo. Incumplir las restricciones del programa implica sanciones que se calculan en Unidades de Medida y Actualización, lo que este 2026 se traduce en multas que superan los dos mil pesos y pueden rebasar los tres mil.

En el Estado de México (Edomex), además, la vigilancia se reforzó con una nueva sanción vigente desde enero, lo que vuelve indispensable revisar las reglas antes de encender el auto y salir a la calle.