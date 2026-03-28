Precio de la gasolina hoy 28 de marzo: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque para las vacaciones de Semana Santa 2026?
Inician las vacaciones de Semana Santa 2026. Consulta las recomendaciones para optimizar tu gasto en combustible; checa el precio de la gasolina.
Para este sábado 28 de marzo de 2026, millones de familias mexicanas dan el banderazo de salida a las vacaciones de Semana Santa. Con el incremento de flujo vehicular en las principales autopistas del país desde esta tarde, el monitoreo de los costos del combustible se vuelve una tarea estratégica para quienes buscan proteger su presupuesto de viaje antes de abandonar las zonas urbanas.
De acuerdo con los tabuladores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el mayor error logístico para este periodo vacacional es postergar la recarga de gasolina hasta encontrarse en plena carretera, donde los precios suelen elevarse significativamente. Para que tu dinero rinda más kilómetros, lo ideal es llenar el tanque en estaciones metropolitanas de la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León antes de incorporarse a las salidas hacia los principales destinos turísticos.
¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 28 de marzo de 2026?
En este arranque vacacional, los precios promedio a nivel nacional registran la siguiente estructura para el consumidor:
- Gasolina Regular (Magna): El combustible más utilizado por el parque vehicular nacional promedia hoy $23.69 pesos por litro.
- Gasolina Premium: Para motores que exigen mayor octanaje y desempeño en carretera, el promedio es de $27.86 pesos por litro.
- Diésel: El motor del transporte de carga y autobuses turísticos se cotiza en $28.72 pesos por litro promedio.
Precios de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León
Antes de abandonar la ciudad, revisa cómo están los costos de venta al público en tu localidad:
- Ciudad de México (CDMX): En medio del tráfico de salida, la Regular promedia los $23.80 pesos. La Premium exige una inversión de $28.20 pesos, mientras que el Diésel está en $28.55 pesos.
- Estado de México (Edomex): En las vías conurbadas que conectan a las autopistas, la Regular cotiza en $23.67 pesos, la Premium en $27.44 pesos y el Diésel está en $28.25 pesos.
- Jalisco: Para los tapatíos que van hacia la costa, la Regular se vende en $23.99 pesos, la Premium en $28.73 pesos y el Diésel está en $28.71 pesos.
- Nuevo León: En la salida de Monterrey, la Regular marca $24.00 pesos, pero la Premium se mantiene alta en la región con $28.39 pesos y el Diésel está en $28.12 pesos.
Cómo ahorrar gasolina en vacaciones: 7 consejos prácticos para cuidar tu bolsillo
- Revisa la presión de tus llantas: Circular con una presión inferior a la recomendada aumenta la resistencia al rodamiento. Mantenerlas en su nivel óptimo puede ahorrarte hasta un 3% de combustible y alargar la vida útil de los neumáticos.
- Elimina el peso innecesario: Por cada 100 kilos de carga extra, el consumo se dispara un 6%. Antes de salir, vacía la cajuela de objetos que no vayas a utilizar y evita llevar equipaje en el techo si tienes espacio interno, ya que afecta la aerodinámica.
- Mantén una velocidad constante: Los acelerones y frenazos bruscos son los peores enemigos de tu bolsillo. Intenta usar el control de crucero en tramos planos de autopista para mantener un ritmo fluido y eficiente.
- Usa el aire acondicionado con inteligencia: A altas velocidades (más de 80 km/h), es más económico usar el aire acondicionado que bajar las ventanillas, ya que estas últimas rompen la aerodinámica del auto y fuerzan más al motor.
- Planifica tu ruta con anticipación: Usa aplicaciones de navegación para evitar embotellamientos. Perderse o quedar atrapado en el tráfico puede incrementar el gasto de gasolina entre un 10% y un 30% innecesariamente.
- Apaga el motor en paradas largas: Si te detienes por más de un minuto (por ejemplo, en una zona de obras o esperando a alguien), es mejor apagar el motor. El ralentí consume combustible sin avanzar ni un solo metro.
- Aprovecha la inercia: Al acercarte a una salida o una zona de menor velocidad, levanta el pie del acelerador con anticipación. Deja que la inercia del vehículo haga el trabajo en lugar de frenar de golpe justo al llegar.