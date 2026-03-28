Para este sábado 28 de marzo de 2026, millones de familias mexicanas dan el banderazo de salida a las vacaciones de Semana Santa. Con el incremento de flujo vehicular en las principales autopistas del país desde esta tarde, el monitoreo de los costos del combustible se vuelve una tarea estratégica para quienes buscan proteger su presupuesto de viaje antes de abandonar las zonas urbanas.

De acuerdo con los tabuladores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el mayor error logístico para este periodo vacacional es postergar la recarga de gasolina hasta encontrarse en plena carretera, donde los precios suelen elevarse significativamente. Para que tu dinero rinda más kilómetros, lo ideal es llenar el tanque en estaciones metropolitanas de la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León antes de incorporarse a las salidas hacia los principales destinos turísticos.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 28 de marzo de 2026?

En este arranque vacacional, los precios promedio a nivel nacional registran la siguiente estructura para el consumidor:

Gasolina Regular (Magna): El combustible más utilizado por el parque vehicular nacional promedia hoy $23.69 pesos por litro.

El combustible más utilizado por el parque vehicular nacional promedia hoy por litro. Gasolina Premium: Para motores que exigen mayor octanaje y desempeño en carretera, el promedio es de $27.86 pesos por litro.

Para motores que exigen mayor octanaje y desempeño en carretera, el promedio es de por litro. Diésel: El motor del transporte de carga y autobuses turísticos se cotiza en $28.72 pesos por litro promedio.

Precios de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

Antes de abandonar la ciudad, revisa cómo están los costos de venta al público en tu localidad:

Ciudad de México (CDMX): En medio del tráfico de salida, la Regular promedia los $23.80 pesos . La Premium exige una inversión de $28.20 pesos , mientras que el Diésel está en $28.55 pesos .

En medio del tráfico de salida, la promedia los . La exige una inversión de , mientras que el está en . Estado de México (Edomex): En las vías conurbadas que conectan a las autopistas, la Regular cotiza en $23.67 pesos , la Premium en $27.44 pesos y el Diésel está en $28.25 pesos .

En las vías conurbadas que conectan a las autopistas, la cotiza en , la en y el está en . Jalisco: Para los tapatíos que van hacia la costa, la Regular se vende en $23.99 pesos , la Premium en $28.73 pesos y el Diésel está en $28.71 pesos .

Para los tapatíos que van hacia la costa, la se vende en , la en y el está en . Nuevo León: En la salida de Monterrey, la Regular marca $24.00 pesos, pero la Premium se mantiene alta en la región con $28.39 pesos y el Diésel está en $28.12 pesos.

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