¿Qué descuento tendrá en 2023 el pago de predial en CDMX?

Este 2023 comienza y para que sea con cero deudas, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) recordó a los habitantes que durante enero y febrero habrá un descuento para el pago anual del predial además del bimestral del agua y la tenencia vehicular, estos son los pasos para acceder a él.

En conferencia de prensa, Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, indicó que en enero y febrero se aplicará un descuento en el pago del predial, agua y la tenencia vehicular.

Descuento en pago de predial en enero de 2023

Al respecto, la funcionaria indicó que durante enero y febrero se aplicará un descuento del 8 y del 5%, respectivamente en el pago del predial para todos los contribuyentes.

La secretaria de Finanzas capitalina destacó que el descuento de predial es aprovechado por la mitad de las cuentas que hay en la CDMX.

Se recordó que también se aplicará la cuota fija bimestral de 58 pesos de predial para grupos en condiciones vulnerables y adultos mayores a partir de 59 años si el valor del inmueble no rebasa el valor catastral de 2 millones 432 mil pesos.

Y se aplica un descuento del 30% en el pago del predial si rebasa los 2 millones 432 mil de valor catastral. Este descuento, beneficia a por lo menos 100 mil pesonas.

¿Cómo pagar en línea el predial en CDMX durante 2023?

Se puede hacer a través de varios medios, uno de ellos es desde el celular y otro más desde los módulos de Tesorería de la CDMX.

1. Descargar la app Tesorería CDMX y seguir los pasos que indica.

2. El pago también se puede realizar a través del portal finanzas.cdmx.gob.mx.

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¿Dónde se paga el predial CDMX durante 2023?

El gobierno de la CDMX indicó que hay más de 8 mil 800 puntos distribuidos en las 16 alcaldías, en los que los contribuyentes pueden realizar su pago, en los puntos auxiliares se pueden obtener promoción de meses sin intereses.

*Instituciones financieras.

*Tiendas de autoservicio.

*Tiendas de conveniencia.

*Farmacia.

*Oficinas de servicio.

Sobre las oficinas de tesorería, la titular de Finanzas de la CDMX indicó que hay 32 kioscos, 21 administraciones tributarias, ocho centros de servicio, siete tesorerías exprés y dos auxiliares en las 16 alcaldías.

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Pago de tenencias en CDMX de enero a marzo de 2023

Del 1 de enero al 31 de marzo, se aplicará el subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular en la CDMX, únicamente pagando el refrendo que va de 658 pesos para vehículos con valor menor a 250 mil pesos.

La titular de Finanzas indicó que del padrón vehicular, que es de 2 millones 600 mil, más de un millón pueden tener este subsidio.

Sobre el pago del agua, se aplicará durante los primeros meses el 50% del pago de la cuota bimestral.

La forma para realizar el pago de agua y tenencia vehicular es a través de la página de Finanzas de la CDMX.