Pago de predial, agua y tenencia, lo que NO subirá en 2023 en CDMX

Tras la aprobación del presupuesto de la Ciudad de México (CDMX) que son 248 mil 415.1 millones de pesos, diputados explican qué servicios como el predial, el pago de agua o la tenencia vehicular no subirán durante el 2023.

"Es positivo que el Código Fiscal de la CDMX, no traiga ningún impuesto, ninguna contribución nueva para las y los capitalinos y que la Ley de Ingresos. Se prevé una actualización, tan sólo del 4% por debajo de la inflación con la que vamos a cerrar este año que es de cerca en el mejor de los casos de cerca del 6%", Royfid Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano.



Qué servicios tendrán descuentos durante el 2023 en CDMX

Diputados locales explicaron qué descuentos aplicarán en algunos de los servicios de los capitalinos durante los primeros meses del 2023, en contraste de los que sí subirán en el próximo año.

"Los descuentos que se venían aplicando y eso es de las cosas positivas del Código Fiscal y de la Ley de Ingresos, van a seguir beneficiado a la ciudadanía, por ejemplo, en el primer mes es un descuento del 8%, en el segundo mes es un 5% de descuento, con todas las facilidades para realizar el pago”, explicó el diputado de MC.

Descuentos en pago de agua en CDMX en 2023

En el caso del pago del agua potable, grupos de población vulnerables como adultos mayores, madres solteras, separadas, divorciadas y personas con discapacidad se verán beneficiados con hasta el 50% de descuento en sus pagos.

Descuentos en tenencia vehícular en la CDMX

Los precios de algunos servicios e impuestos se mantienen como la tenencia vehicular, ya que durante el 2023 se mantendrá el subsidio.

"Se mantienen, el subsidio de 100% a la tenencia vehicular a vehículos que no rebasen los 250 mil pesos y en la CDMX todos los vehículos que estén por debajo de los 250 mil pesos aunque sean gama alta, por decirlo de alguna manera con la depreciación, también son beneficiarios al 100% de la tenencia vehicular", explicó Carlos Mirón, diputado de Morena.

En lo que respecta al transporte público de la CDMX, se mantiene como en el 2022 sin aumento de tarifa.

Para los empresarios también habrá apoyo ya que en el pago de impuestos sobre nóminas.

“Las pequeñas. micros y pequeñas empresas que inician actividades aquí en la CDMX tiene menos 100% de impuestos en el impuesto sobre nóminas, o sea 0%, no tienen que pagar, todas aquellas que estén iniciando, se estén instalando, que se estén instalando, micro y pequeñas empresas tienen la exención, no pagan el impuesto sobre nóminas”, explicó el diputado morenista Carlos Mirón.

