Premio Nobel de la Paz 2022 otorgado Ales Bialiatski de Bielorrusia

En Oslo, Noruega, el Comité Noruego decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz 2022 al defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski de Bielorrusia y a dos organizaciones de derechos civiles que trabajan en Rusia y Ucrania.

Ales Bialiatski se encuentra preso desde el 14 de julio de 2021 por supuesta evasión fiscal. Los defensores de los derechos humanos consideran que los cargos tienen motivaciones políticas y reconocen a Bialiatski como preso de conciencia.

El Nobel 2022 es para el defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski de Bielorrusia y, a la organización rusa de derechos humanos Memorial y a la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties.

Reconocen su lucha por derechos de la sociedad civil

El Comité Noruego reconoce la contribución de los tres galardonados en la lucha por los derechos fundamentales de la sociedad civil y por documentar casos de la guerra en Ucrania y por crímenes contra la humanidad.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

Al conceder el Premio Nobel de la Paz 2022 a los tres premiados, el comité aspira a reconocer a quienes ha definido como “campeones de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica” que han desplegado “esfuerzos notables” para defender “los valores humanos y del Estado de Derecho”, así como el antimilitarismo.

Premio Nobel de la Paz 2021

El año pasado, el galardón fue para los periodistas Maria Ressa y Dmitri Muratov por su trabajo por la libertad de prensa y para denunciar los abusos de poder en Filipinas y Rusia, respectivamente.

El Premio Nobel de la Paz 2022 incluye 10 millones de coronas suecas, equivalente a unos 18 millones de pesos en efectivo y se entrega el 10 de diciembre en una gala. El dinero procede de un fondo dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, que murió en 1985.

Según el testamento de Alfred Nobel, el magnate sueco que instituyó los premios que llevan su nombre, pueden designar candidatos al galardón de la Paz catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros.

Solo si quienes proponen a una persona u organización lo hacen público se puede conocer la identidad de los candidatos, ya que el Comité Nobel noruego únicamente publica el número total de aspirantes, 343 en 2022, la segunda cifra más alta, y no confirma nombres hasta 50 años después.

