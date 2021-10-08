Periodistas María Ressa y Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021

La periodista filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021 por su lucha valiente por los derechos humanos en Filipinas y Rusia, anunció el Comité Nobel.

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Reesa y Muratov fueron reconocidos por sus esfuerzos "para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera". Son "representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas".

Trabajo de Ressa y Muratov en el periodismo

María Ressa , confundadora en 2012 de Rappler, una empresa de medios digitales de periodismo de investigación, "utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal, Filipinas", según el Comité Noruego.

Como periodista y directora ejecutiva de Rappler, "ha demostrado ser una valiente defensora de la libertad de expresión. Rappler ha centrado su atención crítica en la controvertida y asesina campaña antidrogas del régimen de (Rodrigo) Duterte", agregó el comité en su explicación del galardón de este año en alusión al presidente de Filipinas.

Y añadió que "Resa y Rappel han documentado asimismo cómo las redes sociales están siendo utilizadas para difundir noticias falsas, acosar a adversarios y manipular el discurso público".

Dmitry Muratov "ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más desafiantes", destacó el Comité.

En 1993 fue uno de los fundadores del periódico independiente Novaja Gazeta, "una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que raras veces mencionan otros medios de comunicación".

El Comité Noruego recordó que desde el inicio del periódico fundado por Muratov seis de sus periodistas fueron asesinados.

"El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra. El Comité Noruego del Nobel está convencido de que la libertad de expresión y la libertad de información ayudan a garantizar un público informado", agregaron los responsables del anuncio del galardón.

El Nobel de la Paz 2021 es el quinto de los anunciados hasta hoy, después de los premios de Medicina, Química, Física y Literatura, y antes del de Economía, que lo será el próximo lunes.