De aliens y vampiros a dictaduras: estas son las 10 nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar 2026

Bugonia: La sátira extraterrestre de Yorgos Lanthimos que hipnotiza

Yorgos Lanthimos presentó Bugonia, su cinta excéntrica protagonizada por Emma Stone. Dos conspiracionistas secuestraron a una poderosa ejecutiva porque creyeron que era un extraterrestre. La película fusionó sátira afilada con crítica social, sello distintivo del director de Poor Things. Este enfoque provocador generó debates intensos durante la temporada de premios y posicionó a la cinta como contendiente inesperada.

F1 y Frankenstein: Brad Pitt acelera y Del Toro revive el gótico

Jerry Bruckheimer produjo F1, protagonizada por Brad Pitt, que deslumbró con su impacto técnico y visual en carreras automovilísticas. La cinta recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla y demostró que las producciones de gran escala compiten con fuerza por el Oscar principal.

Guillermo del Toro, cineasta mexicano, dirigió Frankenstein, su interpretación del clásico de Mary Shelley. Combinó efectos visuales impresionantes con reflexiones profundas sobre la creación, la soledad y la identidad. Del Toro regresó al horror gótico y conquistó audiencias con su visión humana y emotiva.

Hamnet y Marty Supreme: Emociones shakesperianas y polémicas de ping-pong

Chloé Zhao heló Hamnet, que imaginó la vida del hijo de William Shakespeare y cómo su muerte inspiró Hamlet. Jessie Buckley brilló en una actuación celebrada que hizo de esta cinta una de las más emocionales de la lista.

Marty Supreme unió drama y deporte en la historia de un ambicioso jugador profesional de ping-pong. La producción avivó conversaciones por las polémicas que envolvieron al director Josh Safdie y a Timothée Chalamet, su estrella principal, lo que impulsó su relevancia en la temporada de premios.

Una batalla tras otra y producciones internacionales que irrumpen

Paul Thomas Anderson compitió con Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Mezcló sátira política con comedia negra y llegó a los Oscar con 13 nominaciones, lo que la consolidó como favorita absoluta.

Dos producciones internacionales irrumpieron en la categoría principal. Kleber Mendonça Filho dirigió El Agente Secreto, ambientada en el Brasil de los años setenta. Un hombre escapó de la represión política para reunirse con su hijo. Wagner Moura, su protagonista, también compitió por Mejor Actor.

Joachim Trier trajo Valor sentimental desde Noruega. Exploró relaciones familiares complejas entre una actriz y su padre cineasta, reflexionando sobre el arte, la memoria y el legado emocional.

Pecadores y Train Dreams: Récords de nominaciones y relatos íntimos

Ryan Coogler generó el mayor revuelo con Pecadores, un thriller sobrenatural en el sur de Estados Unidos. Mezcló vampiros con historia de la cultura afroamericana y música blues. Con 16 nominaciones, rompió el récord histórico de candidaturas al Oscar.

Sueños de Trenes cerró la lista con una historia íntima sobre un trabajador ferroviario en Estados Unidos a principios del siglo XX. Su tono contemplativo y narrativa humana la convirtieron en favorita de la crítica.

La ceremonia del 15 de marzo reveló cuál de estas diez películas dispares se llevó el Oscar a Mejor Película, cerrando una temporada diversa y apasionante.