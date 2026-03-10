La dictadura en Brasil que inspiró “Agente Secreto”, cinta nominada al Oscar

El cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho lleva a los espectadores a un viaje al año 1977 con su película O Agente Secreto (El Agente Secreto). Esta cinta explora los años más oscuros de la dictadura militar en Brasil, que duró de 1964 a 1985. La Academia de Hollywood reconoció recientemente este crudo retrato histórico con cuatro nominaciones para los Premios Oscar 2026, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Película Internacional y Mejor Casting.

El Agente Secreto: El crudo retrato de la dictadura que busca el Oscar 2026

El actor Wagner Moura protagoniza este thriller político. Él interpreta a Marcelo, un padre viudo y especialista en tecnología que regresa a la ciudad de Recife. Marcelo asume una identidad falsa para evadir a sus perseguidores del gobierno militar.

El protagonista busca rastros de su madre en los archivos públicos mientras lucha contra el terror del Estado. Mendonça Filho utiliza esta narrativa para sumergir al público en un ambiente de paranoia constante, donde las personas comunes sufrían persecución simplemente por sus ideas o su forma de ser.

La dictadura militar en el cine: Realidad tras la ficción de El Agente Secreto

Un golpe de Estado el 31 de marzo de 1964 dio inicio a la dictadura militar en Brasil para combatir las “amenazas comunistas”. Primero comenzó a gobernar una junta militar tras derrocar al presidente João Goulart.

El 11 de abril nombraron a un presidente llamado Humberto de Alencar Castelo Branco, un antiguo mariscal de campo.

Con la concentración de poder en las fuerzas armadas, ello derivó en la suspensión de derechos políticos y legales de ciudadanos y de funcionarios electos.

La dictadura militar redujo derechos políticos, pero a su vez hizo políticas nacionalistas enfocadas en el crecimiento económico del país, así como una política exterior independiente de las superpotencias de la Guerra Fría.

La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Lula da Silva aseguró que al menos 475 personas desaparecieron o murieron en la dictadura brasileña. No obstante, la cifra puede ser mayor debido a la ausencia de datos estadísticos y denuncias.

La dictadura militar terminó en 1985, con una lenta apertura a elecciones libres y democráticas.

Wagner Moura hace historia: Primera nominación de Brasil a Mejor Actor

Actualmente, El Agente Secreto compite en la temporada de galardones e inscribe su nombre en la historia del séptimo arte sudamericano. Wagner Moura se convierte en el primer actor brasileño en aspirar a una estatuilla dorada en la categoría principal de actuación.

Cabe recordar que Fernanda Montenegro fue la primera actriz brasileña en ser nominada al Oscar en 1999 por la cinta Estación Central. Mientras que su hija, Fernanda Torres, también fue nominada como Mejor Actriz en 2025 por la película Aún estoy aquí.

