VIDEO| Prenden fuego a los cuernos de un toro en Colombia; desata indignación por crueldad animal

Las imágenes de un toro con fuego en los cuernos durante un evento en el municipio de Sabanalarga, Colombia, desató una ola de indignación en redes sociales; animalistas piden un alto a los actos de maltrato animal.

"No podemos seguir llamando entretenimiento a la crueldad en qué momento el sufrimiento y la muerte se convirtieron en entretenimiento", explicó Esperanza Carantón, animalista.

Bengala en los cuernos y humo en los ojos: La escena que desató la indignación por maltrato animal

En un video que se hizo viral en redes sociales, se ve cómo un toro con fuego en los cuernos corre desesperado y asustado por todo el rodeo, mientras las personas tratan de "huir" del animal, mientras lo molestan con paraguas.

El toro se observa visiblemente asustado, volteando a todos lados, mientras corre y su vista es nublada por el humo de sus mismos cuernos.

La horrible escena generó indignación a internautas y grupos de animalistas. Según versiones de algunos asistentes del evento, los participantes pusieron algunas bengalas en los cuernos del pobre animal.

"Me parece una falta de respeto con el animal, es un ser vivo (...) Aunque a mí me gusta esta fiesta, NO estoy de acuerdo con lo que le hicieron (...) Están maltratando al animal como tal", compartió Katherin Coronado, habitante de Sabanalarga.

Indignación en Sabanalarga, Atlántico, luego de que durante una corraleja, sujetos le encendieran elementos pirotécnicos en los cuernos a un toro. Las imágenes han generado fuertes cuestionamientos en redes sociales, donde ciudadanos exigen la intervención de las autoridades y mayor rigor en la protección animal. — Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 5, 2026

Alcalde de Sabanalarga se pronuncia tras ataque al toro

Las autoridades también rechazaron los actos al toro. El alcalde de Sabanalarga, José Elias Chams, aseguró que aunque no tiene control sobre el evento debido a la firma de una póliza para garantizar un buene espectáculo, se investigará el maltrato que sufrió el toro.

Por otro lado, el empresario, quien es el supuesto dueño del animal, afirmó que el toro se encuentra en buenas condiciones.

"No tengo control sobre eso porque hay una empresario que firmó un contrato con el municipio con una póliza, garantizando un buen espectáculo (...) Si hay alguna responsabilidad del empresario averiguaremos a ver en lo que respecta al maltrato animal", explicó el alcalde del municipio.