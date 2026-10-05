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VIDEO| Prenden fuego a los cuernos de un toro en Colombia; desata indignación por crueldad animal

Un caso de maltrato animal ocurrió en una fiesta patronal de Colombia, en la que personas prendieron fuego a los cuernos de un toro, mientras este corría asustado.

Prenden fuego a los cuernos de un toro en Colombia: Desata indignación por crueldad animal| VIDEO
Prenden fuego a los cuernos de un toro en Colombia|REDES SOCIALES

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Alianza Informativa Latinoamericana

Las imágenes de un toro con fuego en los cuernos durante un evento en el municipio de Sabanalarga, Colombia, desató una ola de indignación en redes sociales; animalistas piden un alto a los actos de maltrato animal.

"No podemos seguir llamando entretenimiento a la crueldad en qué momento el sufrimiento y la muerte se convirtieron en entretenimiento", explicó Esperanza Carantón, animalista.

Bengala en los cuernos y humo en los ojos: La escena que desató la indignación por maltrato animal

En un video que se hizo viral en redes sociales, se ve cómo un toro con fuego en los cuernos corre desesperado y asustado por todo el rodeo, mientras las personas tratan de "huir" del animal, mientras lo molestan con paraguas.

El toro se observa visiblemente asustado, volteando a todos lados, mientras corre y su vista es nublada por el humo de sus mismos cuernos.

La horrible escena generó indignación a internautas y grupos de animalistas. Según versiones de algunos asistentes del evento, los participantes pusieron algunas bengalas en los cuernos del pobre animal.

"Me parece una falta de respeto con el animal, es un ser vivo (...) Aunque a mí me gusta esta fiesta, NO estoy de acuerdo con lo que le hicieron (...) Están maltratando al animal como tal", compartió Katherin Coronado, habitante de Sabanalarga.

Alcalde de Sabanalarga se pronuncia tras ataque al toro

Las autoridades también rechazaron los actos al toro. El alcalde de Sabanalarga, José Elias Chams, aseguró que aunque no tiene control sobre el evento debido a la firma de una póliza para garantizar un buene espectáculo, se investigará el maltrato que sufrió el toro.

Por otro lado, el empresario, quien es el supuesto dueño del animal, afirmó que el toro se encuentra en buenas condiciones.

"No tengo control sobre eso porque hay una empresario que firmó un contrato con el municipio con una póliza, garantizando un buen espectáculo (...) Si hay alguna responsabilidad del empresario averiguaremos a ver en lo que respecta al maltrato animal", explicó el alcalde del municipio.

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