El Metro CDMX arranca operaciones este sábado 28 de noviembre con lluvias y cualquier imprevisto en el servicio puede complicar tu cierre de semana. Sigue aquí nuestro reporte EN VIVO con las actualizaciones minuto a minuto sobre la marcha de los trenes, aglomeraciones, fallas y posibles estaciones cerradas para que planees tu traslado a tiempo.
Reporte EN VIVO: Estatus de las 12 líneas del Metro CDMX hoy sábado 28 de noviembre
Estatus de Líneas en el Metro CDMX al momento
Línea 3: Opera en todas sus estaciones, pero con avance lento por lluvia
Ante las consultas de usuarios sobre el funcionamiento de la Línea 3 esta mañana, el Metro confirmó que la ruta ofrece servicio en todas sus estaciones. Sin embargo, advirtió que la circulación de los trenes es lenta debido a la marcha de seguridad implementada por lluvias en la ciudad.
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Acceso con bicicleta en el Metro CDMX hoy sábado aplicará hasta las 22:00 horas
Usuarios que planean asistir al Bolo Fest en Paseo de la Reforma y buscan trasladarse en bicicleta, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) recordó que este sábado el acceso con bicis está permitido únicamente a partir de las 22:00 horas y hasta el cierre del servicio, por lo que no se permite ingresar con ellas durante el día.
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Estación Zócalo/Tenochtitlan permanece abierta y en operación
Usuarios preguntan sobre acceso al primer cuadro de la ciudad esta mañana, el Metro CDMX confirmó que la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) se encuentra abierta y brindando servicio con normalidad.
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Estatus, avance y estaciones cerradas en el Metro CDMX al momento
Activan marcha de seguridad en toda la Red del Metro por lluvias en la CDMX
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, el Metro CDMX informó la implementación de marcha de seguridad en todas las Líneas de la Red.
Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, por lo que los tiempos de traslado aumentarán en todo el sistema y se recomienda a los usuarios tomar previsiones.
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Líneas 8 y 9: Circulación lenta y pausas momentáneas por marcha de seguridad
Ante las consultas de pasajeros sobre el estado de las Líneas 8 y 9, el Metro CDMX confirmó que el avance es lento debido a la marcha de seguridad implementada por lluvias en la ciudad. Bajo este protocolo, los convoyes reducen su velocidad o realizan detenciones momentáneas entre estaciones.
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Línea 8: Reportan esperas de 10 minutos sin salida de trenes en Constitución de 1917
Pasajeros de la Línea 8 denunciaron retrasos de al menos 10 minutos en la terminal Constitución de 1917 sin que los convoyes inicien su recorrido. Ante el reclamo, el Metro CDMX reiteró que la circulación de los trenes es lenta debido a la marcha de seguridad implementada por lluvias en la ciudad, protocolo que obliga a reducir la velocidad o realizar detenciones momentáneas para garantizar un trayecto seguro.
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Línea B: Denuncian tren detenido 10 minutos en Villa de Aragón
Pasajeros de la Línea B reportaron que un convoy permaneció detenido durante 10 minutos en la estación Villa de Aragón, señalando que el servicio está parado y no solo con avance lento. Ante el reclamo, el Metro reiteró que la circulación es lenta debido a la marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.
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Líneas 2 y 9: Persiste avance lento y detenciones momentáneas por lluvia
Ante las preguntas de usuarios sobre las condiciones del servicio en las Líneas 2 y 9, el Metro CDMX confirmó que la circulación de los trenes continúa lenta debido a la marcha de seguridad por lluvia en la ciudad. La dependencia recordó que, bajo esta medida, los convoyes disminuyen su velocidad o se detienen momentáneamente para garantizar un viaje seguro.
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Líneas A y 8: Denuncian falta de servicio y esperas de más de 20 minutos en Constitución
Usuarios en redes sociales reportaron complicaciones desde temprana hora por falta de servicio en la Línea A, lo que los obligó a buscar alternativas hacia la Línea 8, donde denuncian esperas de más de 20 minutos en la terminal Constitución de 1917 sin salida de trenes.
Ante el reclamo, el Metro CDMX señaló que la circulación en la Línea 8 es lenta debido a la marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.
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