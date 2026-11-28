Activan marcha de seguridad en toda la Red del Metro por lluvias en la CDMX

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, el Metro CDMX informó la implementación de marcha de seguridad en todas las Líneas de la Red.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, por lo que los tiempos de traslado aumentarán en todo el sistema y se recomienda a los usuarios tomar previsiones.





Líneas 8 y 9: Circulación lenta y pausas momentáneas por marcha de seguridad

Ante las consultas de pasajeros sobre el estado de las Líneas 8 y 9, el Metro CDMX confirmó que el avance es lento debido a la marcha de seguridad implementada por lluvias en la ciudad. Bajo este protocolo, los convoyes reducen su velocidad o realizan detenciones momentáneas entre estaciones.





Línea 8: Reportan esperas de 10 minutos sin salida de trenes en Constitución de 1917

Pasajeros de la Línea 8 denunciaron retrasos de al menos 10 minutos en la terminal Constitución de 1917 sin que los convoyes inicien su recorrido. Ante el reclamo, el Metro CDMX reiteró que la circulación de los trenes es lenta debido a la marcha de seguridad implementada por lluvias en la ciudad, protocolo que obliga a reducir la velocidad o realizar detenciones momentáneas para garantizar un trayecto seguro.



Línea B: Denuncian tren detenido 10 minutos en Villa de Aragón

Pasajeros de la Línea B reportaron que un convoy permaneció detenido durante 10 minutos en la estación Villa de Aragón, señalando que el servicio está parado y no solo con avance lento. Ante el reclamo, el Metro reiteró que la circulación es lenta debido a la marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.





Líneas 2 y 9: Persiste avance lento y detenciones momentáneas por lluvia

Ante las preguntas de usuarios sobre las condiciones del servicio en las Líneas 2 y 9, el Metro CDMX confirmó que la circulación de los trenes continúa lenta debido a la marcha de seguridad por lluvia en la ciudad. La dependencia recordó que, bajo esta medida, los convoyes disminuyen su velocidad o se detienen momentáneamente para garantizar un viaje seguro.





Líneas A y 8: Denuncian falta de servicio y esperas de más de 20 minutos en Constitución

Usuarios en redes sociales reportaron complicaciones desde temprana hora por falta de servicio en la Línea A, lo que los obligó a buscar alternativas hacia la Línea 8, donde denuncian esperas de más de 20 minutos en la terminal Constitución de 1917 sin salida de trenes.

Ante el reclamo, el Metro CDMX señaló que la circulación en la Línea 8 es lenta debido a la marcha de seguridad por lluvia en la ciudad.