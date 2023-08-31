PRI respaldará candidatura única de Xóchitl Gálvez en Frente Amplio por México

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que respaldará a la senadora panista, Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México (FAM). Hasta el momento, Beatriz Paredes no se ha pronunciado al respecto.

Momentos antes de este anuncio, el Comité Organizador del FAM dio a conocer los resultados del segundo sondeo de opinión para saber la preferencia entre ambas aspirantes; en ese sentido, la panista presentó una preferencia de 15 puntos por encima de Beatriz Paredes.

El motivo: una amplia ventaja sobre la príísta Beatriz Paredes en la preferencia ciudadana.

“En ese sentido y con toda responsabilidad debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia por qué primero para todos nosotros primero está México, por esas razones los 32 Comités Directivos estatales, los 2 mil 450 comités directivos municipales, los 90 mil seccionarles en el país nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México”, comentó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Desde la sede nacional del PRI y cobijado por los liderazgos del partido, Alejandro Moreno reconoció a Beatriz Paredes como una mujer de hierro y apostó por la unidad del frente con el perfil más competitivo.

“Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país, lo digo firme y claro para los despistados y los pendencieros, los que andan allá afuera, el PRI, jamás, nunca ha sido ni será un factor de división. Esto apenas es el inicio, es el principio del fin de Morena, para que con Xóchitl a la cabeza retomemos el rumbo recuperemos la plaza de la Constitución, Palacio Nacional, la capital y el país entero, en el 2024 les vamos a ganar.

Previo al anuncio, en la sede del PRI hubo pláticas privadas con los dirigentes del PAN, PRD, la misma Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

El anuncio tuvo un retraso de casi tres horas

Pero algo salió mal, Beatriz no lo acompañó en el anunció y así justificó e líder priísta su ausencia.

“Ahorita tuvimos una gran platica, Tiene ahorita una reunión, entrevistas y va muy bien, -¿y porque no lo acompañó?- porque mañana nos van a ver a todos juntos, se van a quedar con las ganas”, dijo el también diputado.

Y la sorpresa la dio Alejandro Morenos, se descartó para ser presidente de la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones que inicia este viernes en San Lázaro.

Beatriz Paredes da paso libre a Gálvez

La aspirante del PRI a comandar el Frente Amplio por México, Beatriz Paredes, reconoció que en el proceso de selección en la coalición PAN-PRI-PRD los resultados no le son favorables. Paredes comentó que el procedimiento del Frente Amplio no depende de ella, sino que la culminación del mismo es competencia de la comisión organizadora.