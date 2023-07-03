Primer convoy para el Tren Maya llegará el 8 de julio a Cancún

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se dieron a conocer los avances en el primer tramo del Tren Maya. Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) dijo que el primer tren salió de Ciudad Sahagún, de la planta de Alstorm y llegará el 8 de julio a Cancún para su ensamblaje e inicio de pruebas estáticas.

"A mediados de agosto comenzarán las pruebas entre Cancún y Mérida para sus pruebas dinámicas. Fue fabricado en México con la mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Es un tren cómodo, moderno, seguro y es un resultado de una gran coordinación de esfuerzos", afirmó.

Asimismo, mencionó que 41 trenes que se fabricarán en la planta de Alstorm, en la Ciudad Sahagún, en Hidalgo. Además, las estaciones del primer tramo, que va de Palenque a Escárcega, cuentan con más del 80%, 12 puentes están finalizados y solo queda pendiente una obra de drenaje transversal.

#EnLaMañanera | Ya salió el primer tren del #TrenMaya de Ciudad Sahagún en Hidalgo rumbo a Cancún, para iniciar con pruebas estáticas, en agosto recorrerá vías. pic.twitter.com/nGfYp4Od8a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

¿Cómo será el primer convoy para el Tren Maya?

De acuerdo con Javier May, gracias al trabajo de miles de manos mexicanas, el primer convoy del Tren Maya es de tipo estándar, de cuatro vagones y con capacidad para 230 pasajeros y medirá 98.5 metros de longitud.

La mayoría tendrá sistema híbrido y podrá usar energía eléctrica para reducir emisiones contaminantes o diésel UBA, un combustible con menor contenido de azufre.

¿Cuándo se va a inaugurar el Tren Maya?

La megaobra de López Obrador contará con mil 554 kilómetros de vía que pasarán por 40 municipios y 181 localidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la celebración de su quinto aniversario del triunfo presidencial, AMLO abordó el tema de la inauguración del Tren Maya; en ese sentido afirmó que el proyecto contará con 20 estaciones y 15 paraderos para lograr la comunicarán entre pueblos.

El Tren Maya se inaugurará en diciembre de este año; sin embargo, no se detalló el día en que esto ocurra.