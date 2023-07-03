¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 3 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este lunes 3 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Primer convoy para el Tren Maya llegará el 8 de julio a Cancún

Javier May, director general de Fonatur, informa sobre el tramo 1 del Tren Maya, de Palenque a Escárcega. Dio a conocer que el primer convoy salió este 3 de julio rumbo a Cancún desde Hidalgo y llegará el próximo 8 de julio para su ensamble; posteriormente, comenzará sus pruebas.

AMLO habla de renuncia de Julio Huerta Gómez, secretario de Gobernación de Puebla

El secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta Gómez, renunció a su cargo para sumarse al proyecto de Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones de 2024.

El gobierno federal entregó al gobierno de Puebla la información de, Ardelio Varga, después de que se nombró como el nuevo subsecretario de Gobernación. López Obrador aceptó que tiene antecedentes que lo relacionan con Genaro García Luna y trabajo en la Policía Federal.

#EnLaMañanera | El gobierno federal entregó al gobierno de Puebla la información de su subsecretario, Ardelio Vargas. pic.twitter.com/wQ3GvqmxpE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

AMLO afirma que será Xóchitl Gálvez la candidata presidencial de Va por México

Después de que el mandatario refirió que ya conocía quién sería el candidato presidencial del bloque opositor, este lunes dijo que tiene información de que será Xóchitl Gálvez.

#EnLaMañanera | Así dio a conocer el presidente @lopezobrador_ que Xóchitl Gálvez será la abanderada del PRI-PAN-PRD pic.twitter.com/tkhLnB3u4e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

“Claudio X González, hijo, es un gerente. Tengo toda la información que llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Galvez (...), hace 15 días o un mes mis gargantas profundas y son los que aportan dinero”, aseveró.

AMLO se despide con una canción de Tigres del Norte con el cantante René de Calle 13.

AMLO se lanza contra el gobernador DeSantis por tema de migración

El presidente criticó al gobernador DeSantis, quien está en contra de la reforma migratoria. “Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si Estados Unidos es una gran nación ha sido por los migrantes y él está por el muro y por el mal trato a los migrantes”, dijo.

"Hasta el Reforma, que es amarillista y es de los promotores de Xóchitl Gálvez, actúa con más profesionalismo que el New York Times", finalizó.