Príncipe Guillermo sirve hamburguesas ecológicas en Londres

El príncipe Guillermo de Inglaterra sorprendió al público hambriento repartiendo hamburguesas ecológicas desde un camión de comida en el sur de Londres.

En un video difundido el domingo, el heredero al trono repartió "Earthshot Burgers" para destacar el trabajo de los ganadores del año pasado de su premio anual Earthshot, que creó para ayudar a desarrollar soluciones a los grandes problemas medioambientales.

"Enseguida", dijo el príncipe mientras servía las hamburguesas a los atónitos clientes. "Buenos días a todos, bien cocinadas, listas para llevar".

El objetivo de Guillermo, que se había asociado con los fundadores del canal de YouTube Sorted Food, que revisa aparatos de cocina y comparte recetas, era dar a conocer el perfil y el trabajo de tres ganadores anteriores del premio Earthshot.

“La caja en la que van a comer ha sido fabricada por una empresa llamada Notpla y no lleva plástico, sino un recubrimiento de algas marinas”, explicó el príncipe a los clientes de la furgoneta de hamburguesas”. Guilermo, príncipe de Gales.

Los ingredientes de la hamburguesa proceden de un invernadero de la India de una empresa llamada Kheyti. Se cocina en un artefacto llamada Mukuru Clean Stoves, diseñada por una mujer de Kenia que ideó el concepto para reducir la contaminación atmosférica.

¿Qué es Earthshot?

El "Earthshot" se refiere a un ambicioso premio ambiental lanzado por el Príncipe Guillermo de Gales y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en octubre de 2020. El nombre "Earthshot" se inspira en el histórico logro del hombre en llegar a la Luna, conocido como "Moonshot", que representa una meta audaz y transformadora.

El objetivo principal del premio Earthshot es reconocer y recompensar soluciones innovadoras y transformadoras para los mayores desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta. Cada año, el premio se otorga a cinco personas, organizaciones o comunidades que han desarrollado proyectos o iniciativas sobresalientes en cinco áreas clave, conocidas como los "Earthshots":

1.Proteger y restaurar la naturaleza.

2.Limpiar el aire.

3.Revitalizar los océanos.

4.Construir un mundo libre de residuos.

5.Fomentar un clima saludable.

Cada galardonado recibe un premio significativo, así como apoyo y visibilidad para ampliar el impacto de su trabajo en la protección y mejora del medio ambiente.

El Earthshot Prize tiene como objetivo fomentar la colaboración y la innovación global, inspirando a personas de diferentes sectores a trabajar juntas para enfrentar los desafíos ambientales y crear un mundo más sostenible para las generaciones futuras. Desde su lanzamiento, se espera que el premio continúe ganando relevancia y reconocimiento en el campo de la conservación ambiental.