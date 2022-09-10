¿Quién es Guillermo, nieto de la reina Isabel II y Príncipe de Gales?

Durante 40 años, Guillermo fue el segundo heredero de la corona británica. Con la muerte de su abuela, la reina Isabel II, su padre Carlos heredó el trono y conforme a la línea sucesora, guillermo se convirtió en el nuevo Príncipe de Gales.

El Rey Carlos III señaló: "Como mi heredero, Guillermo ahora asume los títulos escoceses que han significado tanto para mí... Hoy, me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales".

Nacido en 1982, Guillermo fue criado bajo el yugo de la familia real más famosa y polémica del mundo. Hijo del entonces Principe Carlos y la extinta "Lady Di", el principe "Williams" siempre fue tímido y reservado.

Ahora, con la muerte de la reina Isabel II y el ascenso de Carlos III al trono, el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, son proclamados como príncipes de Gales. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ruEvEHkIJe — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2022

Serio, tradicional y formal, se ha mantenido lejos de los escándalos. Esto, le hizo ganar popularidad entre los británicos, a tal grado que se llegó a pensar que él sería quien heredaría el trono en lugar de su padre.

Conforme a la tradición de la casa real británica, recibió formación militar. En diciembre de 2006, se graduó como teniente segundo del ejército británico y dos años después, obtuvo su título de la real fuerza aérea.

Guillermo estudió en Eton College, uno de los centros de educativos más prestigiosos de Gran Bretaña. En 2001, inició la carrera de geografía en la universidad de san andrews en escocia, aunque no terminó, fue en ese lugar en donde conoció a "Kate" Middleton, esposa y madre de sus tres hijos.

En aquel momento, Guillermo, ahora príncipe de Gales, señaló: "El momento es ahora mismo, ambos estamos muy, muy felices... me alegro de tenerla".

Catalina y Guillermo se casaron en 2011, en la llamada "boda del siglo". Cautivaron a toda la nación debido a su implacable imagen con tintes de modernidad.

Wishing William & Kate a happy 4th wedding anniversary #RoyalWedding #RoyalWeddingAnniversary https://t.co/90gWG5IyUS — Princess of Wales Fan (@HelloHkittybaby) April 28, 2015

Por ello en su primer discurso a la nación como soberano, el ahora rey Carlos III, les otorgó los títulos de Príncipe y Princesa de Gales.

El Rey Carlos III de Reino Unido: "Con Catalina a su lado, nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales seguirán, lo sé, inspirando y liderando nuestrasconversaciones nacionales, ayudando a poner en el centro a losmarginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital".

Los británicos siempre les han visto con buenos ojos para preservar la Corona, principal rioridad en la familia real británica.