Dan 21 años de prisión a atacante de paseador de perros de Lady Gaga

El hombre que disparó al paseador de perros de Lady Gaga con el fin de robar a sus bulldogs franceses de la cantante en Hollywood el año pasado, recibió 21 años de prisión. Fue sentenciado el pasado lunes 05 de diciembre.

Durante la declaración del hombre, señalado como James Howard Jackson, admitió ante el tribunal que infligió graves lesiones al hombre al que le disparó en el pecho, Ryan Fischer, el cual sobrevivió al ataque.

La oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles anunció que la sentencia de culpabilidad responsabiliza a Jackson por realizar un acto violento. De acuerdo con el Servicio de Noticias de la ciudad de Los Ángeles, otros cargos que enfrentó el hombre fueron desestimados.

Ataque y robo a mascotas de Lady Gaga

Fue el pasado 24 de febrero de 2021 cuando James Howard Jackson y otros cuatro sospechosos que fueron identificados por las autoridades como pandilleros, fueron arrestados con relación por el tiroteo al paseador de perros de Lady Gaga y el secuestro de dos de sus mascotas.

Los dos perros robados, Koji y Gustav, fueron dejados ilesos en una de las comisarías y entregados a los representantes de la cantante Lady Gaga tan solo dos días después de que los secuestraran a punta de pistola en un automóvil.

Lugar en donde fue disparado el paseador de perros de Lady Gaga|MARIO ANZUONI/REUTERS

Otro perro, también bulldog francés, que estaba paseando con Fischer en ese momento escapó y luego la policía lo encontró a salvo.

En ese momento, la policía dijo que la evidencia sugería que los sospechosos, entre ellos James Howard Jackson, identificaron que los tres perros tenían un valor alto, pero no se pensó que supieran la identidad de que Lady Gaga era la dueña.

Lady Gaga, quien se encontraba filmando una película en Roma cuando sucedió el secuestro de sus perros, realizó un llamado a través de sus redes sociales para que fueran devueltos y ofreció 500 mil dólares.

Momentos después, Jennifer McBride, la mujer que informó sobre el paradero de los perros de Lady Gaga y los entregó a la policía fue señalada de ser cómplice por el hecho. En ese sentido, su caso seguía pendiente.

Lady Gaga se encontraba filmando una película|YARA NARDI/REUTERS

Implicados en robo de perros de Lady Gaga fueron sentenciados

Otro de los acusados, Harold White, será sentenciado el próximo año. Jaylin White y Lafayette Whaley, quienes no se declararon culpables de robo en segundo grado, recibieron sentencias de cuatro y seis años respectivamente.

Con información de Reuters*