Quieren impunidad para factureros: AMLO critica proyecto de prisión preventiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa, ya que consideró que esto beneficiaría a quienes cometan delitos de contrabando, defraudación fiscal, expedición, venta, compra o adquisición de comprobantes fiscales, conocidos como factureros.

El Presidente calificó de vergonzoso el proyecto sobre la prisión preventiva y aseguró que se busca dejar libre a los factureros y a los delincuentes de cuello blanco.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también cuestionó el trabajo del Ministro Luis María Aguilar tras presentar proyecto que contempla que jueces debatan prisión preventiva oficiosa y no la apliquen de forma automática. pic.twitter.com/O9BLl522R7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

“Es vergonzoso cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco que no tienen otras cosas qué hacer, no hace falta que haya justicia para el pobre, por qué solo están dedicados a proteger a los potentados, además corruptos”, opinó durante la mañanera de hoy.

AMLO recordó que el trabajo que costó que se tipificara el delito de la defraudación fiscal y sobre todo los factureros

“Saben qué es eso, que se le deja todo al juez y el juez decide que al final no hay ningún proceso de investigación”, explicó.

Qué dice el proyecto de prisión preventiva del ministro

El ministro Luis María Aguilar presentó un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva, luego de que retiró otro en proyecto sobre el mismo tema el pasado 8 de septeimbre.

El proyecto de prisión preventiva plantea que el juez debe analizar caso por caso para aplicar esta medida cautelar y que no se aplique de forma automática, sino que se base en un principio por persona.

Sin embargo, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó durante la mañanera de hoy que este proyecto se prestaría para que haya corrupción y contubernio entre los juzgadores y los abogados.