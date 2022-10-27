¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen del 27 de octubre

El 27 de octubre en la mañanera de AMLO se dieron a conocer las detenciones del 20 al 26 de octubre, además de cifras sobre la desaparición de personas, el mecanismo de protección de periodistas y otros temas relacionados con los derechos humanos; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Detienen a implicados en hechos de bar en Irapuato

Ricardo Mejía, subsecretario de seguridad, informó que se logró la detención de un presunto responsables del multihomicidio en el bar El Pantano, en Irapuato.

Vinculan a proceso a dos por cártel inmobiliario en BJ

Mejía anunció que se vinculó a proceso a Nicias "N", por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilicito, por el caso de fraude inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.

Sentencian a responsables de asesito de periodista en Tijuana

Mejía destacó la sentencia que recibieron a los implicados en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana.

#EnLaMañanera | Los tres detenidos por el homicidio de la periodista #LourdesMaldonado ocurrido en enero de este año en Tijuana, Baja California fueron sentenciados.



El autor material del asesinato, Guillermo Julián Castro, recibió una sentencia mayor a la de sus acompañantes. pic.twitter.com/8ZdyN47voo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

Atención a tema de personas desaparecidas en México

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó en la mañanera de AMLO que se han realizado 3 mil 335 búsquedas de personas en 28 entidades y en 404 municipios.

Además, suman 2 mil 387 fosas clandestinas y se han exhumado 4 mil 180 cuerpos. Y se están realizando labores para la instalación personal, equipos y laboratorios del centro de identificación humana.

Mecanismo para protección a periodistas tendrá mayor presupuesto

En el tema del mecanismo para la protección de periodistas, Encinas explicó que en la actual administración se han atendido 63 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos

"Estamos encarando la impunidad de estos homicidios, hasta el 2021 solamente se habian emitido seis sentencias contra perpetradores", informó.

Actualmente suman mil 768 beneficiaros del mecanismo para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos y se prevé que en 2023 el presupuesto sea 569 millones de pesos es un aumento de 46% respecto al 2021.

Crece aumento para atención a mujeres

Encinas reportó en la mañanera de AMLO que se han atendido a un millón 202 mil 918 de mujeres, en promedio de 890 personas por día en dodo el país y crecimiento de 27%.

Encinas reportó que el para la atención de mujeres hay un presupuesto de 3 mil 512 millones de pesos en programas para la atención especializada de mujeres y hay un crecimiento del 14% en el presupuesto global.

Crecen solicitudes de refugio en México

Desde 2021, es el tercer país con el mayor número de solicitantes de la condición de refugiado a nivel mundial.



Alarman sobre aumento de embarazos en niñas menores de 14 años

En la conferencia de López Obrador, Encinas reportó que se está llevando a cabo la estrategia para erradicar el matrimonio y maternidad en niñas menores de 14 años.

Sobre el embarazo infantil en niñas menores de 14 años al día se reportan al menos mil casos. Al año, suman 8 mil 876 anuales.

Preliberan a 674 por ley de amnistía

De 16 al 26 de octubre han quedado en libertad 674 personas que permanecían en centros penitenciarios y 645 fueron preliberaciones.

De esta cifra, 33 son mujeres, 22 son adultos mayores, 114 personas tienen enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas y 464 personsa cumplieron con los requisitos de ley.

Suman más de 700 mil autos chocolate regularizados

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que del 19 de marzo al 26 de octubre, van 701 mil 804 autos chocolate regularizados en 14 estados a través de 13 módulos instalados.

Tomás Zerón rechazó colaborar en investigación por caso Ayotzinapa

Encinas informó que aunque la defensa de Tomás Zerón buscó una reunión, el exfuncionario rechazó el principio de oportunidad en el caso Ayotznapa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó a la Fiscalía General de la República de intento para evitar continuar con investigaciones de caso #Ayotzinapa pic.twitter.com/LYofOeV23w — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

En tanto, AMLO aseguró que se continuará con la investigación para hallar a los 43 normalistas y acusó que desde la Fiscalía General de la República (FGR) se intentó entorpecer la indagatoria.

#EnLaMañanera | El subsecretario de Derechos Humanos, @A_Encinas_R se reunió con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, para solicitarle información sobre el caso #Ayotzinapa y ofrecerle que se convirtiera en una especie de testigo protegido. pic.twitter.com/KWNbXaXqkW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

AMLO anuncia que no hará mañanera el 2 de noviembre



El Presidente informó que el 1 de noviembre sí habrá la conferencia de prensa matutina, pero el día 2 de noviembre no.



AMLO critica el proyecto sobre prisión preventiva

El mandatario criticó en la conferencia de López Obrador el proyecto del ministro Luis María Aguilar que busca que la prisión preventiva no sea automática, sino que se revise caso por caso y arremetió en contra de quienes cometen delitos relacionados a la defraudación.

"Quieren impunidad para los factureros. Es vergonzoso cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco. Era vergonzoso lo que sucedía y hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas haciendo transacciones millonarias", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también cuestionó el trabajo del Ministro Luis María Aguilar tras presentar proyecto que contempla que jueces debatan prisión preventiva oficiosa y no la apliquen de forma automática. pic.twitter.com/O9BLl522R7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2022

Frases de AMLO en la mañanera de hoy 27 de octubre



Estas son las frases del Presidente en la conferencia matutina de hoy en la que se abordaron temas de seguridad y derecho humanos.