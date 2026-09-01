El “Profe Chido” convierte su aula en una película para motivar a sus alumnos en el nuevo ciclo escolar

El maestro Carlos Rodríguez, mejor conocido como el “Profe Chido”, volvió a demostrar que enseñar puede ser una experiencia extraordinaria. Para recibir a sus alumnos en el nuevo ciclo escolar, transformó su salón de clases de la Escuela Primaria Centenario de la Revolución, ubicada en la Colonia de los Cometas en Juárez, en el mágico universo de Toy Story.

Con globos, colores y personajes icónicos de la famosa película, el “Profe Chido” logró lo que pocos maestros se atreven a intentar: hacer que sus alumnos lleguen al salón con una sonrisa y con ganas de aprender. Porque sí, la motivación también se construye desde el ambiente.

“El propósito del ambiente de aprendizaje es precisamente eso, recibir a los niños de una manera diferente, captar su atención y poder motivarlos a que avancen correctamente en este ciclo escolar”, explicó el docente.

Esta no es la primera vez que el “Profe Chido” sorprende a su comunidad escolar. Desde hace varios años, ha utilizado la creatividad y la decoración de sus aulas como una poderosa herramienta pedagógica para hacer de la escuela un lugar más atractivo y seguro para sus estudiantes.