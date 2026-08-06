Notas
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¿Cuánto cuestan los uniformes escolares para el regreso a clases 2026, según su grado?
Descubre cuánto cuesta en promedio vestir a los estudiantes para el ciclo escolar 2026-2027 y consejos prácticos para ahorrar en los uniformes escolares.
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Antes de surtir la lista de útiles escolares, sigue estos 5 consejos que pueden ahorrar miles de pesos
La lista de útiles escolares puede afectar tus finanzas. Con estos 5 consejos podrás organizar tus compras, ahorrar dinero este ciclo escolar 2026-2027.
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¿A qué hora se publican los resultados de secundaria 2026 en CDMX? Así puedes saber en qué escuela se quedó tu hijo
¡Atención! Este martes 4 de agosto se publicarán los resultados para conocer en qué secundaria de CDMX se quedó tu hijo para el ciclo escolar 2026-2027.
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SAID Edomex 2026: Alumnos que tienen hasta el 12 de agosto para hacer cambios de escuela SEP
Tras darse a conocer los resultados SAID Edomex 2026, se abrió una segunda etapa para solicitar cambios de escuela o turno; consulta aquí el calendario de fechas.
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Cambio de escuela SEP en CDMX: Fechas para preescolar, primaria y secundaria; así pueden realizar la solicitud
Ya abrió el registro para hacer la inscripción o cambio de escuela a nivel preescolar, primaria y secundaria de la SEP en CDMX; aquí puedes hacer la solicitud.
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Especialista revela cómo usar la IA éticamente en la escuela y plantea un rescate para la educación en México
Tras las problemáticas de la IA en la educación de México, experto revela cómo usarla estratégicamente para que los alumnos aprendan a pensar y crear.