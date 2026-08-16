¿Ya se van las lluvias o llegará un golpe de calor? Así será el clima en México en cada estado

Este domingo 16 de agosto de 2026, el clima en México tendrá condiciones contrastantes. Mientras que varias regiones enfrentarán lluvias fuertes, en otros estados continuará el ambiente muy caluroso.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su reporte que las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

🌧️ Severas inundaciones afectan a Ecatepec, Edomex.



La carretera México-Pachuca es una de las zonas más afectadas, con vehículos varados a la altura de la estación Cuauhtémoc del Mexibús.



Bomberos trabajan para reducir los niveles de agua y apoyan con camiones para trasladar… pic.twitter.com/SUxvpm7mHD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 15, 2026

¿Cómo será el clima en México el 16 de agosto de 2026?

El monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Se prevén chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Michoacán y muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional.

¿Dónde continuará el calor en el país? Pronóstico por estados

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Estados donde lloverá más el domingo 16 de agosto de 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Michoacán (costa y oeste).



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Chihuahua (suroeste), Sinaloa (centro), Durango (noroeste), Jalisco (oeste), Guerrero (sur y costa), Oaxaca (oeste y norte), Puebla (norte y este) y Veracruz (centro).



Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Sonora (este y sureste), Nayarit (norte y sur), Colima, Estado de México (suroeste), Tlaxcala, Morelos y Tabasco (oeste y este).



Intervalos de chubascos

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

CDMX y Edomex: clima 16 de agosto de 2026

En el Valle de México por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas de la región.

Durante la tarde, ambiente cálido, incremento de nubosidad y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (Edomex) y lluvias con chubascos en la Ciudad de México (CDMX), condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En CDMX, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 26 a 28 °C. En Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

