¡Ojo con las lluvias! Estas alcaldías de CDMX están bajo alerta por fuertes aguaceros y granizo

Si planeas salir durante la tarde o noche de este jueves, conviene revisar antes el pronóstico del clima. La CDMX espera un incremento en las lluvias durante las próximas horas y las autoridades activaron la Alerta Amarilla en seis alcaldías por la posibilidad de aguaceros fuertes y caída de granizo .

El aviso aplica para Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros entre las 16:55 y las 21:00 horas. Además del agua, existe riesgo de rachas que favorezcan la caída de ramas, árboles y lonas, así como encharcamientos en distintos puntos de la capital.

¿Qué alcaldías tendrán las lluvias más intensas en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones meteorológicas favorecerán lluvias fuertes durante la tarde y parte de la noche, especialmente en el sur y poniente de la ciudad, motivo por el que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la Alerta Amarilla para las seis demarcaciones mencionadas .

Horas antes del aviso, ya se habían observado lluvias ligeras y chubascos en alcaldías como Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Tlalpan y Xochimilco ; posteriormente, las autoridades advirtieron que estas precipitaciones tenderían a intensificarse y extenderse a más zonas de la capital.

El pronóstico también coincide con la previsión de intervalos de chubascos para la CDMX y el Edomex, por lo que la inestabilidad atmosférica podría mantenerse durante varias horas.

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Recomendaciones para evitar riesgos durante la lluvia

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para reducir riesgos mientras se presentan las lluvias.

Entre las principales recomendaciones se encuentra retirar la basura de las coladeras cercanas al domicilio para facilitar el desagüe, mantener cerradas puertas y ventanas durante las precipitaciones y evitar cruzar calles o avenidas cuando exista una corriente de agua.

Si es necesario conducir, se recomienda disminuir la velocidad, mantener encendidas las luces e intermitentes cuando la visibilidad disminuya y evitar circular por zonas con inundaciones.

También es importante no arrojar residuos en ríos, barrancas o alcantarillas, ya que esto favorece la obstrucción del drenaje y aumenta la posibilidad de encharcamientos.

En caso de presentarse alguna emergencia relacionada con las lluvias, las autoridades recordaron que la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 911 o del número de Protección Civil de la Ciudad de México.