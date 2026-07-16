Protección Civil advierte: Lluvias, tormentas y granizo azotarán a estos estados de México hoy

Este 16 de julio de 2026 se caerá el cielo en gran parte de México con lluvias, granizo y hasta tormentas eléctricas.

Las autoridades de Protección Civil lanzaron un aviso urgente porque el clima no da tregua en la república mexicana.

¿Qué estados deben estar en alerta por las lluvias?

¿Dónde va a llover hoy?

De acuerdo con el reporte, el agua va a pegar con todo en el norte de México. Los estados de Sonora, Chihuahua y Durango tienen el pronóstico pesado, ya que se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros.

Esta cantidad de agua en poco tiempo puede hacer que los ríos se salgan, por lo que las comunidades cercanas deben vigilar los niveles.

En qué otras zonas de México va a llover

El temporal también afectará al sur y al centro del país. Sinaloa, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas esperan aguaceros muy fuertes.

Mientras tanto, en lugares como Jalisco, Puebla, Michoacán y Guerrero el panorama pinta para chubascos.

Incluso el Valle de México, Tabasco y la Península de Yucatán tienen bajas presiones que van a provocar lluvias ligeras a moderadas durante la tarde.

Evita inundaciones

Las autoridades explicaron que la mayoría de las inundaciones en las ciudades ocurren porque la basura tapa el paso del agua.

Por eso, se activó un llamado para que los vecinos limpien el frente de sus casas y dejen las coladeras libres de bolsas plásticas o botellas. Si el agua corre bien por las alcantarillas, el riesgo de que se inunde tu calle disminuye a la mitad.

¿Qué hacer si te toca la tormenta mientras manejas?

Si la lluvia te agarra en el carro, la regla es bajar la velocidad y prender las intermitentes. Bajo ninguna circunstancia intentes cruzar calles inundadas o pasos a desnivel donde no alcances a ver las banquetas; la corriente se puede llevar tu vehículo en segundos.

También mantén una buena distancia con el auto de adelante porque el pavimento mojado duplica el tiempo que tarda el freno en responder.

El peligro de los deslaves y los rayos en zonas altas

Para quienes viven en cerros o zonas con pendientes, Protección Civil recomienda estar alertas a grietas en la tierra o bardas inclinadas, ya que son señales de que el suelo se está reblandeciendo.

Además, si la tormenta eléctrica se intensifique, no te refugies debajo de los árboles ni toques estructuras metálicas en la calle; lo ideal es esperar resguardado en un lugar cerrado y desconectar tus aparatos eléctricos.