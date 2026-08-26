Médicos dejan sin consulta a pacientes para protestar en el IMSS de Cajeme, Sonora

Trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar No. 1 del IMSS, en Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora, realizaron este martes un paro de labores para exigir una solución al problema de climatización que, aseguran, enfrentan desde hace alrededor de dos meses.

El conflicto ocurre en medio de las altas temperaturas que se registran en Cajeme, lo que ha complicado todavía más las condiciones dentro del inmueble.

La protesta también terminó afectando a derechohabientes que acudieron a sus citas médicas. Algunos pacientes señalaron que no pudieron recibir la atención programada, pese a haber esperado durante horas o incluso solicitado permiso en sus trabajos.

¿Por qué protestaron los trabajadores del IMSS en Ciudad Obregón?

El personal reclama que las condiciones dentro de la unidad se han vuelto difíciles de soportar debido a la falta de una climatización adecuada.

La exigencia principal es que el IMSS atienda de fondo las fallas del sistema de aire acondicionado y garantice condiciones adecuadas para quienes trabajan y reciben atención médica en el inmueble.

¿Qué respondió el IMSS Sonora tras la protesta en Cajeme?

El IMSS Sonora informó este 25 de agosto que las altas temperaturas de la región han afectado el desempeño del sistema de climatización de la UMF No. 1.

La institución señaló que realiza trabajos de mantenimiento, mejora y ampliación del sistema de enfriamiento para aumentar su capacidad.

Respecto al funcionamiento del sistema de aire acondicionado en la UMF No. 1 de Cd. Obregón. pic.twitter.com/uFvJpuacfw — IMSS Sonora (@IMSSSONORA) August 26, 2026

Como medida temporal, instaló equipos adicionales de enfriamiento en las áreas de mayor afluencia, con el objetivo de mejorar las condiciones para pacientes y trabajadores mientras terminan las labores.

De acuerdo con el IMSS, los servicios médicos se mantienen en operación y existe personal directivo dando seguimiento a las condiciones de las distintas áreas.

Sin embargo, los reportes de trabajadores y derechohabientes muestran que el problema de climatización ya está teniendo impacto en la experiencia de quienes acuden a la unidad.