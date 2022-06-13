Grupos indígenas bloquean carretera Panamericana en Ecuador

Grupos de indígenas en Ecuador bloquearon la carretera Panamericana, así como otras vías del país, con montículos de tierra y quemaron neumáticos, dando inicio a lo que dicen será una protesta indefinida contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso.

La Panamericana sur fue cerrada en el sector de el Chasqui, en el ingreso al parque nacional Cotopaxi, desde la madrugada de este lunes. También un tramo al norte de Quito, en la provincia de Imbabura. Otras vías también fueron afectadas.

Las organizaciones indígenas están pidiendo a Lasso una lista de 10 puntos, entre ellos que congele los precios de los combustibles a tasas más bajas, frene los planes de expansión petrolera y minera, y extienda los plazos para que los pequeños agricultores paguen sus deudas con los bancos.

En octubre, el presidente de Ecuador congeló los precios de la gasolina más usada y del diésel a tasas más altas que las vigentes antes de adoptar la medida, lo que provocó protestas que terminaron cuando el Gobierno abrió conversaciones con líderes indígenas y otras organizaciones sociales.

Los diálogos continuaron desde entonces, pero los líderes indígenas dicen que el Gobierno no escuchó sus preocupaciones.

"Hemos tenido que recurrir a la resistencia en vista de que el Gobierno Nacional ha instalado más y más las políticas de muerte que no permiten sostener nuestras economías irrisorias", dijo Leonidas Iza, líder de la organización indígena CONAIE.

"Señor presidente responda al pueblo los temas urgentes, necesarios y más dolorosos", añadió Iza junto a decenas de otros indígenas en el bloqueo sur de la Panamericana e instó al presidente de Ecuador a no permitir que el Fondo Monetario Internacional "imponga" sus políticas.

Ecuador mantiene un financiamiento por 6.500 millones de dólares con el organismo multilateral en un acuerdo que concluye este año.

#Ecuador | Vía Panamericana E-35, sector Lasso - Piedra Colorada, #Cotopaxi, cerrada a esta hora, por la presencia de manifestantes de las organizaciones campesinas de la provincia que respondieron a la convocatoria de la #MovilizaciónNacional#ParoNacional#ParoNacionalEcuador pic.twitter.com/K1U0JH4qGU — Antisana Media Online (@AntisanaNews) June 13, 2022

Reacciones a la protesta indígena en Ecuador

"Muchos de los pedidos se están atendiendo, los precios de las gasolinas no han subido en seis meses y hemos invertido ya unos 100 millones de dólares para crédito productivo a 1% (de interés) a 30 años plazo", dijo el ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, a periodistas.

El gobierno dijo que en sólo tres provincias andinas habían carreteras bloqueadas y la fuerza pública mantenía el control a lo largo del país. Mientras que la organización indígena CONFENIAE aseguró que varias vías en la Amazonía, donde se ubica la infraestructura petrolera y minera, también estaban bloqueadas.

Organizaciones sociales y de estudiantes anunciaron su respaldo a la protesta indígena.

"No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras, no vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público", dijo Lasso en sus redes sociales la noche del domingo. "Tengo la voluntad para cambiar el Ecuador, no podemos parar, tenemos que unirnos y trabajar fuerte".