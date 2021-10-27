VIDEO: Protestan en Ecuador por alza a los precios de los combustibles

En Ecuador miles de residentes protestan en las calles contra las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso, debido al alza en los precios de los combustibles.

Los inconformes bloquearon carreteras y marcharon en algunas zonas del país andino.

Lasso, un exbanquero que asumió la presidencia de Ecuador en mayo, suspendió la semana pasada el alza en el costo de los combustibles que se ajustaban mensualmente con un sistema de bandas fluctuante en base al precio del petróleo, debido justamente a la presión de indígenas y organizaciones sociales.

En su lugar optó por establecer un valor fijo para la venta de la gasolina extra en 2.55 dólares el galón y del diésel en1.90 dólares por galón.

Piden congelar los precios de la gasolina

No obstante, los sindicatos y otros grupos quieren que congele los precios de la gasolina extra, de mayor consumo en el país, y el diésel a tasas más bajas y que examine una focalización para algunos sectores afectados por la pandemia.

Cinco policías resultaron heridos y dos miembros de las Fuerzas Armadas estaban retenidos en una comunidad en el norte de Quito, Ecuador dijo a periodistas el ministro de Defensa, Luis Hernández. Unas 37 personas fueron detenidas por bloquear carreteras, agregó.

El gobierno dice estar abierto al diálogo

La ministra del Interior, Alexandra Vela, afirmó que las marchas fueron pacíficas, excepto por algunos incidentes en la tarde, al tiempo que indicó que el gobierno está abierto al diálogo con todos los sectores.

Los costos de los combustibles han aumentado significativamente desde que el predecesor de Lasso, Lenín Moreno, comenzó las alzas mensuales en mayo del 2020, meses después de violentas protestas contra la eliminación de los subsidios a los derivados que paralizaron al país por casi dos semanas en octubre del 2019.

La policía utilizó gas lacrimógeno en la capital en medio de enfrentamientos con un grupo de manifestantes, mientras que agentes a caballo bloquearon la entrada a la plaza que había sido el destino de la marcha.

También se realizaron protestas en Guayaquil y Cuenca.

Grupos de indígenas bloquearon más temprano con tierra y árboles la carretera que conecta Quito con el norte del país y se cerraron otras en varias provincias andinas.

"No venimos a desestabilizar, venimos a exigir al gobierno de Ecuador en materia económica", dijo Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, ante indígenas concentrados en el sector de Panzaleo en el centro del país.

