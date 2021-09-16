Club francés PSG felicita a México por el Día de la Independencia

El Paris Saint-Germain Football Club PSG felicita a México por el Día de la Independencia. Algunos de sus jugadores, incluido Messi, grabaron un mensaje especial para sus seguidores mexicanos.

Messi y el PSG felicitan a México por el Día de la Independencia

Así lo publicaron en su cuenta oficial de Twitter en español:

"¡Nuestros jugadores tienen un mensaje especial para nuestros hinchas mexicanos en el Día de la Independencia!".

🇲🇽 ¡Nuestros jugadores tienen un mensaje especial para nuestros hinchas mexicanos en el Día de la Independencia! 🇲🇽#VamosParis ❤️💙 #VivaMéxico pic.twitter.com/zxS1EBK0SV — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 16, 2021

El Paris Saint-Germain Football Club, conocido popularmente por sus siglas PSG, es un club del fútbol francés con sede en París, Francia.

Messi felicita a México

En el video publicado en la cuenta oficial de Twitter en español del club Paris Saint-Germain, aparece Lionel Messi, quien es el primer jugador del PSG y que de inmediato saluda con un "Hola México".

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Por su parte, Neymar da Silva Santos Júnior, mejor conocido como Neymar (quien aparece segundo en el video), pronuncia las palabras: "Feliz Día de la Independencia para todos ustedes, vamos París".

El tercero en aparecer en el video del PSG fue su portero, la estrella costarricense Keylor Navas Gamboa, quien envía el mensaje completo:

"Hola México, feliz Día de la Independencia para todos ustedes, vamos París".

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Mexicanos reaccionan a la felicitación del PSG

Las reacciones de la felicitación del PSG a México, no se hicieron esperar.