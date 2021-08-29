VIDEO: Messi recibe ovación de la afición en su debut con el PSG

El argentino Lionel Messi tuvo su debut este domingo con el conjunto del París Saint-Germain (PSG) en la Ligue 1, de Francia, en el encuentro contra el Reims. Además, el '30' del equipo fue recibido por la afición parisina entre ovaciones y aplausos.

El PSG obtuvo los tres puntos al ganar 2-0 gracias a los dos tantos anotados por el francés Kylian Mbappé, quien arrancó el partido como titular.

Messi entró al encuentro sustituyendo al brasileño Neymar Jr. en el minuto 66 para dar inicio a una nueva era con el PSG, equipo que lo contrató por dos temporadas con la opción de renovar para una tercera.

¡Comienza una nueva era!



Lionel Messi hace su debut con el PSG 🇫🇷



Ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo por Neymar en el juego ante el Reimspic.twitter.com/w2XYo7mwfd — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) August 29, 2021

Messi tuvo oportunidades para conseguir el tercer tanto ante el Reims, sin embargo, se vio frustrado en su misión por la defensa de los locales que marcaron fuertemente al argentino.

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Sin embargo, el encuentro se definió por las anotaciones de Mbappé, quien, de acuerdo con medios locales, podría estar próximo a firmar con el Real Madrid.

Messi firma con PSG tras salir del Barcelona

La llegada de Messi al PSG se dio luego de que el Barcelona anunció a principios del mes que no pudo concretar un nuevo contrato con el argentino por razones económicas y del club.

Messi anunció formalmente su salida del club durante una conferencia de prensa, en la que agradeció a los aficionados y culpó al Barcelona de su salida. intitución donde llegó desde que tenía 13 años.

El PSG contrató a Messi por dos años con un sueldo anual de 35 millones de euros, siendo el jugador de futbol mejor pagado en la actualidad.

Además, el PSG realizó una serie de contrataciones para buscar la Champions League, el torneo de mayor prestigio a nivel de clubes en Europa.

Todo el estadio del Reims rendido a los pies de Messi cuando hace su debut con el PSG. Tremendo! 🔥 pic.twitter.com/GqIr4YYJnU — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) August 29, 2021