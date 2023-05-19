Publican decreto para que obras de AMLO sean catalogadas como de seguridad nacional

La tarde de este jueves 18 de mayo fue publicado un nuevo decreto para catalogar las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como de seguridad nacional y de polos para desarrollo para el bienestar.

En la lista de obras se encuentra: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y el que se construye en Tulum.



Corté invalidó decreto de 2021 que blindaba obras del sexenio

Unas horas antes de la publicación de este nuevo decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el decreto del presidente López Obrador en el cual clasificó los proyectos prioritarios de su gobierno, como de seguridad nacional, ante una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información de Protección de Datos Personales (INAI).

El lunes el pleno de la SCJN analizará los alcances de su decisión.

El decreto de 2021 emitido por el Ejecutivo Federal, que declara de interés público y seguridad nacional, la realización de obras a cargo del Gobierno de México, permitía no entregar información sobre el desarrollo de las obras y quitaba el carácter de obligatorio el hace licitaciones para otorgar contratos.