¿Puede Donald Trump reelegirse en 2028? Esto dice la Constitución de Estados Unidos

La posibilidad de que Donald Trump busque permanecer en la Casa Blanca después de 2028 ha generado interrogantes sobre los límites que establece la Constitución de Estados Unidos para quienes ocupan la Presidencia.

El mandatario republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025, luego de haber gobernado entre 2017 y 2021.

Con ello, consiguió un segundo triunfo en las elecciones presidenciales, aunque sus periodos en el cargo no fueron consecutivos.

Ante este escenario, surge una pregunta: ¿Trump podría competir nuevamente por la Presidencia en las elecciones de 2028 o está impedido constitucionalmente para hacerlo?

¿Qué dice la Enmienda 2022 sobre un tercer mandato presidencial?

La Enmienda 2022 de la Constitución de Estados Unidos establece que ninguna persona puede ser elegida para ocupar la Presidencia en más de dos ocasiones.

Esta disposición fue aprobada por el Congreso estadounidense el 21 de marzo de 1947 y ratificada el 27 de febrero de 1951, después de que Franklin D. Roosevelt consiguiera ganar cuatro elecciones presidenciales, una situación que impulsó el establecimiento de límites constitucionales para evitar que una misma persona permaneciera demasiado tiempo en el poder.

El texto de la enmienda señala:

“Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces”.

Por lo tanto, la disposición establece un límite sobre el número de veces que una persona puede ganar una elección presidencial, independientemente de las circunstancias políticas que rodeen su posible candidatura.

¿El límite de dos elecciones aplica aunque los mandatos no sean consecutivos?

Sí. La Constitución estadounidense no establece que los dos periodos presidenciales deban ser consecutivos para que se aplique la restricción.

Esto significa que una persona que haya ganado dos elecciones presidenciales no puede volver a ser elegida para el mismo cargo, aunque entre ambos mandatos haya existido una administración encabezada por otro mandatario.

Este punto es especialmente importante en el caso de Trump, debido a que sus dos periodos están separados por el gobierno de Joe Biden, quien ocupó la Presidencia entre 2021 y 2025.

¿Cuánto tiempo le queda a Trump de mandato en Estados Unidos?

De acuerdo con el calendario constitucional estadounidense, el mandato presidencial tiene una duración de cuatro años y concluye al mediodía del 20 de enero de 2029.

Por lo tanto, al 14 de noviembre de 2026, al mandatario todavía le quedan poco más de dos años en la Casa Blanca.

Esto significa que su administración continuará hasta enero de 2029, cuando deberá entregar el poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 2028.