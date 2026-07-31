¡Puedes vivir gratis en una isla griega a cambio de cuidar gatitos! Syros busca voluntarios

En medio del mar Egeo se encuentra Siro (Syros), una pintoresca joya del archipiélago de las Cícladas, en Grecia, conocida por sus tranquilas calles neoclásicas, sus pueblos pesqueros y una vibrante comunidad de gatos callejeros. Para proteger a estos felinos, la organización sin fines de lucro Syros Cats ofrece un programa de voluntariado internacional que ofrece alojamiento privado, desayuno y todos los servicios básicos cubiertos a cambio del cuidado diario de los animales rescatados en la isla.

A diferencia de los destinos turísticos masificados como Miconos o Santorini, en Siro no existe un sistema público estatal de protección animal, por lo que el bienestar de la fauna local depende al cien por ciento de las donaciones y del esfuerzo de personas apasionadas de todo el mundo. Este intercambio no está pensado como unas vacaciones convencionales, sino como una experiencia de vida profunda para quienes buscan conectar de forma genuina con la cultura griega mientras transforman la realidad de cientos de gatitos.

There is a volunteer program on the Greek island of Syros created to take care of stray cats.



Because a large number of stray cats live on this island, volunteers within a project called “Syros Cats” help with feeding the cats, taking care of them, and cleaning the areas where… pic.twitter.com/eAxNEOfx90 — Dailymeow (@Dailymeoww1) May 19, 2026

¿En qué consiste y qué beneficios incluye el voluntariado?

Los participantes seleccionados se hospedan en una vivienda compartida donde cuentan con su propia habitación privada, acceso a internet, agua, electricidad y alimentos para el desayuno diario. A cambio, los voluntarios dedican alrededor de cinco horas al día, de lunes a viernes, principalmente durante los turnos matutinos.

Entre las tareas principales destacan:

Alimentar a las colonias de gatos rescatados y callejeros de la isla.

Limpiar los recintos, desinfectar áreas y consentir a los felinos.

Socializar con gatitos tímidos o en proceso de recuperación para facilitar su adopción.

Asistir en el suministro de medicamentos y acompañar las visitas al veterinario.

Colaborar en el programa humano de Atrapado, Esterilizado y Devuelto (TNR) para controlar la población de forma ética.

Requisitos para postularte y próximas fechas de apertura

El programa exige una estancia mínima de un mes para garantizar la estabilidad de los procesos de cuidado. Aunque no se requiere experiencia médica previa, el refugio busca personas independientes, empáticas, responsables y mayores de 25 años. Es una opción ideal para amantes de los animales, parejas o personas con trabajos remotos de horarios flexibles que puedan cumplir con sus turnos de forma rigurosa. Los voluntarios únicamente deben cubrir sus pasajes de traslado a Grecia, sus comidas principales (comidas y cenas) y sus gastos personales de viaje.

Las solicitudes para incorporarse durante la temporada de 2026 ya han quedado cerradas por cupo lleno; sin embargo, la organización Syros Cats confirmó que las convocatorias oficiales para vivir la experiencia durante el año 2027 abrirán sus registros a partir de septiembre de 2026 a través de su sitio web oficial. Para los amantes de los felinos, se trata de la oportunidad perfecta de regalar tiempo, recibir amor incondicional y descubrir el corazón de Grecia desde una perspectiva completamente diferente.