¡Miau! Museo del Gato en CDMX: fecha, ubicación y actividades

Los amantes de los michis tendrán un nuevo lugar para disfrutar en la Ciudad de México (CDMX), con la llegada del Museo del Gato. Si te gustaría ir no te pierdas de toda la información que tienes que tener como fecha, lugar y las actividades que puedes hacer en este espacio.

¿Dónde esta el Museo del Gato?

El Museo del Gato abrirá sus puerta este lunes 10 de agosto, y estará ubicado en Paseo de la Reforma, entre las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en la CDMX.

Este museo ofrecerá una experiencia inmersiva que combina tecnología, arte y escenarios temáticos para acercar a los visitantes al mundo de los gatos. Conocer su ronroneo, el instinto felino, entre otras cualidades de estos hermosos animales.

El recorrido pretende incluir salas con proyecciones digitales, instalaciones artísticas dedicadas a los gatos, espacios interactivos con varios datos curiosos de los felinos y experiencias sensoriales con iluminación y efectos visuales.

Los recorridos estarán guiados por Sissi, un gatito guía virtual. Además, contará con diferentes áreas con temáticas y escenarios especialmente diseñados paraa tomar fotografías y crear contenido para redes sociales.

El concepto del Museo del Gato, está pensado para recibir a pesonas de todas las edades, quienes podrán conocer y disfrutar del comportamiento y la importancia de los gatos en diferentes culturas del mundo. Hasta el momento El Museo de Gato, no ha dado a conocer los precios, ni los horarios que tendrá esta experiencia.