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Los puntos clave de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre

Consulta en directo las medidas anunciadas desde el Salón de la Tesorería este jueves 3 de septiembre. Revisa los datos de las secretarías y las respuestas de la presidente al momento.

Claudia Sheinbaum hoy jueves 3 de septiembre en la mañanera.
Puntos clave de Claudia Sheinbaum hoy jueves 3 de septiembre en la mañanera, resumen EN VIVO.|Gobierno de México.

Escrito por: Ollinka Méndez, América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Los titulares del gabinete federal presentaron los resultados de sus áreas en Palacio Nacional y abrieron micrófono a la prensa para atender los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y el resumen de la jornada al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 3 de septiembre de 2026?

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