Los puntos clave de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre
Consulta en directo las medidas anunciadas desde el Salón de la Tesorería este jueves 3 de septiembre. Revisa los datos de las secretarías y las respuestas de la presidente al momento.
Los titulares del gabinete federal presentaron los resultados de sus áreas en Palacio Nacional y abrieron micrófono a la prensa para atender los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y el resumen de la jornada al instante.