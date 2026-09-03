Los puntos clave de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy 3 de septiembre

Los titulares del gabinete federal presentaron los resultados de sus áreas en Palacio Nacional y abrieron micrófono a la prensa para atender los temas prioritarios del país. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y el resumen de la jornada al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 3 de septiembre de 2026?