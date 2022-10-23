VIDEO: Arrojan puré de papa a pintura del impresionista Claude Monet

Un grupo de presuntos activistas alemanes arrojó puré de papa contra ‘Les Meules’, la famosa pintura del impresionista Claude Monet, en protesta por la protección del medio ambiente.

El ataque se registró en el museo Barberini en Potsdam, Alemania, sobre la obra valuada en 110 millones de dólares que fue pintada entre 1889-1891 por el artista francés.

Luego del ataque, los responsables se untaron pegamento en la mano antes de pegarse contra la pared.

Las autoridades del museo ubicado al sur de Berlín ya analizan la pintura para descartar posibles daños, pero se desconoce si los implicados, los cuales se presume son 4 personas, fueron detenidas.

La pintura de Monet forma parte de la exposición permanente del museo y su fundador, Hasso Plattner.

¿En serio esto es activismo? 🧐



Seudo activistas lanzaron puré de papa sobre una pintura del impresionista francés, Claude Monet, valuada en 110 millones de dólares.



¿Y si mejor embarran toda la fachada de su casa con ese puré? 😡🤬 https://t.co/aq6wbvQLPF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2022

Es el segundo ataque registrado a una pintura famosa en el mes de octubre

Cabe señalar que este ataque con puré de papa a la obra de Monet es el segundo de su tipo registrado en las últimas semanas en Europa.

El pasado 14 de octubre, miembros del grupo conocido como ‘Just Stop Oil’ arrojaron salsa de tomate contra ‘Los Girasoles’, pintura emblemática del holandés Vincent van Gogh en el National Gallery de Londres.

En la agresión, el marco resultó algo dañado; sin embargo, la pintura terminó ilesa debido a que contaba con una protección de vidrio. Al igual que con este nuevo atentado contra el cuadro de Monet, las personas que llevaron a cabo el acto se pegaron a la pared.

Los militantes de 'Just Stop Oil' exigieron en esa ocasión, que el gobierno de Gran Bretaña detuviera nuevos proyectos que involucraran gas y petróleo.

Por el acto fueron arrestadas, informó la Galería Nacional de Londres.

