Rusia y China no están creando una alianza militar, dice Putin

Rusia y China no están creando una alianza militar y la cooperación entre sus fuerzas armadas es "transparente", dijo el presidente Vladimir Putin en comentarios difundidos el domingo, días después de recibir al líder Xi Jinping en el Kremlin. Putin y Xi se profesaron amistad y prometieron estrechar lazos, incluso en el ámbito militar, durante su cumbre del 20 y 21 de marzo, mientras Rusia lucha por ganar terreno en el campode batalla en lo que denomina su "operación militar especial" en Ucrania.

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El pdte Putin dio la bienvenida a su homólogo chino, Xi Jinping, al Kremlin el martes.



Xi elogió los estrechos vínculos con Rusia y ofreció una cooperación más estrecha en temas desde el comercio hasta la tecnología.

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"No estamos creando ninguna alianza militar con China", declaró Putin en la televisión estatal. "Sí, cooperamos en el ámbito de la interacción técnico-militar. No lo ocultamos. Todo es transparente, no hay nada secreto". China y Rusia firmaron un acuerdo de asociación "sin límites" a principios de 2022, pocas semanas antes de que Putin enviara decenas de miles de soldados a Ucrania.

Pekín se ha abstenido de criticar la decisión de Putin y ha pregonado un plan de paz para Ucrania, pero Occidente ha tachado sus propuestas de estratagema para dar más tiempo al líder ruso a reconstruir sus fuerzas en Ucrania.

Washington ha dicho recientemente que teme que Pekín pueda armar a Rusia, algo que China niega.

En sus declaraciones televisadas, Putin rechazó las insinuaciones de que los crecientes lazos de Moscú con Pekín en ámbitos como energía y finanzas significan que Rusia se está volviendo excesivamente dependiente de China, afirmando que se trata de opiniones de "gente envidiosa". "Durante décadas, muchos han deseado poner a China contra la Unión Soviética y Rusia, y viceversa", afirmó. "Comprendemos el mundo en el que vivimos. Realmente valoramos nuestras relaciones mutuas y el nivel que han alcanzado en los últimos años".

Putin propone un nuevo "eje" global

Putin también acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar construir un nuevo "eje" global que, según dijo, guarda cierto parecido con la alianza de la Segunda Guerra Mundial entre la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial.

Putin mencionó a Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur como candidatos a unirse a una "OTAN global" e hizo referencia aun acuerdo de defensa firmado por Reino Unido y Japón a principios de año.

"Por eso los analistas occidentales hablan de que Occidente está empezando a construir un nuevo eje similar al que crearon en los años 30 los regímenes fascistas de Alemania e Italia y Japón", señaló. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado Japón y Corea del Sur este año, y ha destacado la importancia de que la Alianza Atlántica trabaje en estrecha colaboración con sus socios de la región Indo-Pacífica.

También ha hablado de las crecientes tensiones entre Occidente y China y ha pedido más apoyo militar para Ucrania