Rusia y China no están creando una alianza militar, dice Putin
Tras recibir en Moscú al líder chino Xi Jinping en el Kremlin, Putin asegura que la cooperación entre las fuerzas armadas de China y Rusia es “transparente”
Rusia y China no están creando una alianza militar y la cooperación entre sus fuerzas armadas es "transparente", dijo el presidente Vladimir Putin en comentarios difundidos el domingo, días después de recibir al líder Xi Jinping en el Kremlin. Putin y Xi se profesaron amistad y prometieron estrechar lazos, incluso en el ámbito militar, durante su cumbre del 20 y 21 de marzo, mientras Rusia lucha por ganar terreno en el campode batalla en lo que denomina su "operación militar especial" en Ucrania.
🇨🇳🇷🇺 CHINA - RUSIA 🇷🇺🇨🇳— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 21, 2023
El pdte Putin dio la bienvenida a su homólogo chino, Xi Jinping, al Kremlin el martes.
Xi elogió los estrechos vínculos con Rusia y ofreció una cooperación más estrecha en temas desde el comercio hasta la tecnología.
pic.twitter.com/5sEwtezfMM
"No estamos creando ninguna alianza militar con China", declaró Putin en la televisión estatal. "Sí, cooperamos en el ámbito de la interacción técnico-militar. No lo ocultamos. Todo es transparente, no hay nada secreto". China y Rusia firmaron un acuerdo de asociación "sin límites" a principios de 2022, pocas semanas antes de que Putin enviara decenas de miles de soldados a Ucrania.
Pekín se ha abstenido de criticar la decisión de Putin y ha pregonado un plan de paz para Ucrania, pero Occidente ha tachado sus propuestas de estratagema para dar más tiempo al líder ruso a reconstruir sus fuerzas en Ucrania.
Washington ha dicho recientemente que teme que Pekín pueda armar a Rusia, algo que China niega.
En sus declaraciones televisadas, Putin rechazó las insinuaciones de que los crecientes lazos de Moscú con Pekín en ámbitos como energía y finanzas significan que Rusia se está volviendo excesivamente dependiente de China, afirmando que se trata de opiniones de "gente envidiosa". "Durante décadas, muchos han deseado poner a China contra la Unión Soviética y Rusia, y viceversa", afirmó. "Comprendemos el mundo en el que vivimos. Realmente valoramos nuestras relaciones mutuas y el nivel que han alcanzado en los últimos años".
Putin propone un nuevo "eje" global
Putin también acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar construir un nuevo "eje" global que, según dijo, guarda cierto parecido con la alianza de la Segunda Guerra Mundial entre la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial.
Putin mencionó a Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur como candidatos a unirse a una "OTAN global" e hizo referencia aun acuerdo de defensa firmado por Reino Unido y Japón a principios de año.
"Por eso los analistas occidentales hablan de que Occidente está empezando a construir un nuevo eje similar al que crearon en los años 30 los regímenes fascistas de Alemania e Italia y Japón", señaló. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado Japón y Corea del Sur este año, y ha destacado la importancia de que la Alianza Atlántica trabaje en estrecha colaboración con sus socios de la región Indo-Pacífica.
También ha hablado de las crecientes tensiones entre Occidente y China y ha pedido más apoyo militar para Ucrania