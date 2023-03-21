Putin y Xi Jinping acuerdan cooperación estratégica en su reunión en Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, en un encuentro al que calificaron como “exitoso y constructivo”, en el que acordaron reafirmar las relaciones bilaterales.

Al finalizar la reunión, los mandatarios firmaron acuerdos de cooperación estratégica que ayudarán a aumentar los suministros de energía rusa en el gigante asiático. Putin detalló que discutieron el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2, que tiene como propósito enviar gas a China a través de Mongolia.

Aunque el proyecto surgió hace tiempo, en este momento a Rusia le urge que entre en operación para reemplazar a Europa como su principal comprador de gas, luego de una serie de sanciones contra Rusia.

Xi Jinping: Es kommt eine Veränderung, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Und diesen Wandel treiben wir gemeinsam voran.



Putin: Ich stimme zu.



Xi Jinping: Bitte pass auf dich auf, lieber Freund.



Putin: Gute Reise



Es kommen spannende Zeiten auf uns zu. #Russland #China pic.twitter.com/WfUV3SH2ot — Abbé Pierre (@AbbePrimo) March 21, 2023

¿Qué es el gasoducto Power of Siberia 2?

El gasoducto Power of Siberia 2 es un plan para entregar 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde Rusia hasta China a través de Mongolia.

Gazprom de Rusia ya suministra gas a China a través del gasoducto Power of Siberia, debido a un acuerdo de hace 30 años, sin embargo, se busca que el nuevo proyecto sea más ambicioso. Putin dijo que espera que Rusia entregue al menos 98 bcm de gas a China para 2030.

Xi Jinping y Putin hablan sobre paz en Ucrania

Asimismo Xi Jinping y Putin firmaron una declaración conjunta de paz, en la que Rusia reafirmó su compromiso con la reanudación de las conversaciones de paz con Ucrania lo antes posible, lo que China agradeció.

Putin aceptó la voluntad de China para desempeñar un papel positivo en la solución política y diplomática de la crisis de Ucrania

¿Cuál es el acuerdo entre Rusia y China?

Actualmente, en medio de la guerra entre Ucrania y Moscú, China es el aliado más importante de Rusia y ha estado comprando petróleo ruso y otros productos rechazados por los países occidentales.

En 2014, Rusia y China firmaron un acuerdo para asegurar que Beijing tengan suministro continuo de gas natural proveniente de Moscú durante 30 años. Además, ambos comparten numerosas susceptibilidades.

China no ha condenado en ningún momento la guerra que Rusia inició en China, tampoco se ha sumado a las sanciones que Estados Unidos y Europa ha impuesto contra Vladimir Putin.