Putin sancionará a quien difunda noticias falsas del Ejército ruso

Vladimir Putin, presidente de Rusia, firmó una ley para establecer duras penas de prisión contra cualquier persona que publique “noticias falsas” sobre el Ejército ruso.

De acuerdo con medios locales, Putin escribió formalmente la ley que impone pena de cárcel de hasta 15 años a las personas que intencionalmente difundieron noticias falsas sobre las fuerzas armadas de Rusia.

Dicha ley fue redactada por la cámara alta del Parlamento de Rusia. Además, Putin también creó una ley para sancionar a aquellos que pidieron sanciones contra Rusia.

La ley firmada este viernes por el mandatario ruso, estipula que aquellos que busquen desprestigiar el empleo del Ejército ruso en la “defensa de los intereses de Rusia y sus ciudadanos, en la preservación de la seguridad y paz internacional”, deberán enfrentar una pena de 10 a 15 años en la cárcel.

|Reuters

Mientras que las personas que llamen a otros países a establecer sanciones contra Rusia, como las propuestas por los países de occidente, serán acreedores de una condena de hasta tres años de prisión.

Luego de que los aliados occidentales de Ucrania impusieran sanciones económicas sin precedentes en respuesta a la invasión por tierra, mar y aire del Ejército ruso contra Ucrania.

La ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del parlamento ruso, sin embargo, las autoridades rusas no especificaron a partir de cuándo entrará en vigor la nueva ley firmada por Vladimir Putin.

Protestas en Rusia por uso del Ejército en Ucrania

Cientos de manifestantes fueron detenidos en la ciudad rusa de San Petersburgo el miércoles 2 de marzo durante una manifestación de protesta contra la invasión del Ejército ruso a Ucrania. Según el grupo de monitoreo OVD-info, 235 personas fueron arrestadas en la ciudad rusa.

El grupo dice que alrededor de ocho mil manifestantes fueron detenidos en total en manifestaciones contra la guerra en todo el país desde el 24 de febrero, cuando Rusia comenzó la operación militar en Ucrania.