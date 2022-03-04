Putin pide a países vecinos no intensificar tensión con restricciones

Vladimir Putin, presidente de Rusia, instó a los países vecinos de su país a no intensificar tensión con más restricciones, por lo que externó que no hay malas intenciones para con las naciones limítrofes.

Ante este panorama, Vladimir Putin también les aconsejó a los líderes de los países vecinos que no escalen la situación y que no introduzcan ninguna de las restricciones, añadió que Rusia cumple con todas sus obligaciones y seguirá cumpliéndolas.

En su mensaje de este viernes, el mandatario ruso recalcó que no ve necesidad de escalar la situación y empeorar las relaciones con los presidentes de los países vecinos europeos, aclaró que todas las acciones que toma son en respuesta a acciones hostiles hacia la federación rusa.

“No vemos ninguna necesidad de escalar la situación y empeorar nuestras relaciones. Todas nuestras acciones, si se toman, se toman exclusivamente como respuesta a acciones hostiles hacia la Federación Rusa”.

The President held a meeting with permanent members of the Security Council https://t.co/eiEUOcKheR pic.twitter.com/KadEz2gGUO — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 4, 2022

Añadió que todos los líderes de Europa deberían considerar normalizar las relaciones, cooperar normalmente y normalizar las relaciones, sin poner restricciones a Rusia.

Vladimir Putin envió el mensaje a través de la televisión participando en línea, desde su residencia en las afueras de Moscú, en una ceremonia de izamiento de la bandera de un ferry en el norte de Rusia.

Putin asegura que su operativo militar va como lo esperaba

En otro mensaje, Vladimir Putin aseguró que las operaciones militares de Rusia en Ucrania se desarrollan según lo previsto y calificó a sus soldados como “héroes”.

El mandatario de Rusia explicó que sus soldados llevan a cabo tareas encomendadas para proteger a su gente en Donbás y garantizar la seguridad de su patria, los soldados y oficiales rusos que “actúan con valentía, como verdaderos héroes. Nuestras tropas luchan con persistencia y plena comprensión de que su causa es correcta”.

Vladimir Putin indicó que no renunciará a su convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, sin embargo, aseguró que “muchos han sido engañados por la propaganda nacionalista nazi y otros secuaces”, por lo que afirmó que “destruiremos esta anti-rusia creada por occidente”.