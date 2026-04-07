Este error te puede costar caro hoy: Revisa el Hoy No Circula este martes 6 de abril
Hoy No Circula martes 7 de abril: revisa si tu auto descansa en CDMX y Edomex. No cumplir puede costarte más de 3 mil pesos y hasta el corralón.
Si este martes 7 de abril planeas salir en tu auto, más vale revisar el calendario antes de encender el motor. El programa Hoy No Circula sigue activo en la Zona Metropolitana del Valle de México y no respetarlo puede terminar en multa… o peor, en corralón.
Un descuido basta para meterte en problemas, así que checar holograma, color de engomado y terminación de placas puede ahorrarte varios miles de pesos.
¿Qué autos no pueden circular este martes?
De acuerdo con el calendario vigente, este martes deben suspender circulación los siguientes vehículos:
- Autos con holograma 1 y 2
- Vehículos con engomado rosa
- Placas con terminación 7 y 8
La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.
Si tu auto cumple con alguna de estas características, no puede circular durante ese horario.
¿Quiénes sí pueden circular sin restricciones?
No todos los vehículos están obligados a quedarse en casa. Este martes sí pueden circular sin problema:
- Autos con holograma 0 y 00
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Transporte público
- Vehículos de emergencia
- Autos de personas con discapacidad con acreditación
Además, autoridades recuerdan que los vehículos con placas foráneas también deben respetar el programa cuando circulan en la zona.
Municipios donde aplica el programa Hoy No Circula
El Hoy No Circula no solo opera en la capital. También se aplica en municipios clave del Valle de México, donde el tráfico y la contaminación son más intensos.
Entre ellos destacan:
- Naucalpan
- Tlalnepantla
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
- Atizapán de Zaragoza
- Cuautitlán Izcalli
Si circulas por estas zonas, es importante tomar en cuenta las restricciones.
Multas y corralón: lo que te puede costar ignorarlo
No respetar el Hoy No Circula puede salir caro. La multa va de 20 a 30 UMAs, es decir, más de 3 mil pesos.
Pero eso no es todo. También puedes enfrentar:
- Traslado del vehículo al corralón
- Pago de arrastre
- Gastos adicionales para recuperarlo
En pocas palabras, saltarte la restricción no solo afecta tu bolsillo, también complica tu día.
Una medida para reducir la contaminaciónEl objetivo del programa es claro: disminuir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México al reducir la cantidad de autos en circulación.
Por eso, antes de salir, revisar el calendario no es opcional. Es la forma más sencilla de evitar multas… y contribuir a que el aire que respiras no sea aún peor.