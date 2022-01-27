Alemania conmemora el Día del recuerdo del Holocausto

El día marca el aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia, hace 77 años. Alemania recuerda a todas las víctimas del Holocausto del régimen nacionalsocialista, incluidos los 6 millones de judíos asesinados.

Invitada de honor

Hablando como invitada de honor, Inge Auerbacher, sobreviviente del Holocausto de 87 años, contó sus recuerdos de niña antes de ser deportada al campo de concentración de Theresienstadt en Checoslovaquia a la edad de 7 años en 1942.

"Todavía tengo recuerdos muy claros de esa época oscura, una época de terror y odio", dijo Auerbacher.

Sobreviviente del régimen nazi

Auerbacher, que ha vivido en Estados Unidos durante los últimos 75 años, dijo que había sido la más joven de unas 1,100 personas en el tren a Theresienstadt. "Mis padres y yo estuvimos entre los pocos que sobrevivieron".

Auerbacher, que hizo carrera como química a pesar de sufrir durante años una enfermedad debido al tratamiento que recibió durante la guerra, también lamentó lo que describió como un regreso del antisemitismo en muchas partes del mundo, incluida Alemania. "Esta enfermedad debe erradicarse lo más rápido posible".

Al dar su discurso, Auerbacher usó un broche de mariposa para recordar a alrededor de 1.5 millones de niños judíos que fueron asesinados.

Hablando como invitada de honor, Inge de 87 años contó que "hubo epidemias frecuentes causadas por la falta de saneamiento y las condiciones de hacinamiento en las que vivían".

"También hubo deportaciones frecuentes, en su mayoría a Auschwitz".

Dijo que el tifus fue uno de los peores peligros a los que se enfrentaron ocasionado por las ratas, los ratones, las pulgas, los piojos y las chinches fueron nuestros compañeros constantes".

El 27 de enero fue declarado día de conmemoración de las víctimas del nacionalsocialismo en Alemania en 1996.

El presidente del parlamento israelí, Mickey Levy, externó "usted ha descrito sus recuerdos del Holocausto y, al hacerlo, ha creado una voz única. Esta voz, que muestra el poder de una historia humana para llegar realmente a la gente y comunicarse de una manera tan conmovedora".

"Gracias por hacer comprensible lo incomprensible", dijo.

El presidente del Bundestag, Barbel Bas, pronunció un discurso de advertencia contra el revisionismo histórico y el etnonacionalismo.

"Nuestro país tiene una responsabilidad especial. El genocidio de los judíos europeos es un crimen alemán, pero también es un pasado que es relevante para todos", dijo Bas. "No solo alemanes, y no solo judíos".

Recuerdo del Holocausto

"Junto con muchos otros en todo el mundo, estamos adoptando una postura sobre el recuerdo del Holocausto. Una postura contra la xenofobia y contra el antisemitismo".

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el canciller Olaf Scholz, así como el presidente del Bundesrat, Bodo Ramelow, también estuvieron presentes en la ceremonia.

La música para la conmemoración incluyó piezas de dos compositores que también fueron enviados a Theresienstadt, interpretadas por músicos de la Ópera de Praga. También se cantaron dos canciones de la resistencia judía contra la ocupación nazi en Europa del Este.

