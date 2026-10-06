¿Qué demonios pasa entre México y EU? Hay periodos de silencio seguidos de presión

Para los mexicanos es difícil estar dilucidando que es lo que EE. UU. está haciendo. Desde México frecuentemente todo se percibe como una presión constante que Trump ejerce: Su gobierno presiona, amenaza, exige resultados, habla de aranceles de castigo, de los cárteles y de la seguridad nacional, y después parece que de repente todo desaparece… y todo vuelve a quedar en silencio otra vez.

La realidad es que visto desde Washington todo eso, no desaparece. Lo que cambia es la fase de la estrategia estadounidense.

La primera señal: amenazas y presión frente a las cámaras

Durante los últimos dos años del gobierno de Trump se han desarrollado tres etapas:

1.- La primera es muy visible… y consiste en presión pública con, declaraciones fuertes y amenazas de castigos de todo tipo. Eso incluye mensajes dirigidos tanto al gobierno mexicano como a la opinión pública estadounidense.

Pero, atención… Porque se trata de poner la mesa para lo que son las otras fases de presión.

2.- La segunda incluye las negociaciones privadas

Cuando los funcionarios de ambos países se reúnen en privado, principalmente en Washington DC

Cuando se intercambian compromisos.

Y cuando EE. UU. evalúa si México está haciendo lo que Washington pidió.

Esto ocurre fuera de las cámaras y los reflectores.



3.- Esto siempre es seguido por una “Evaluación Privada”

Es cuando Washington observa y evalúa resultados.

Si hay avances visibles, entonces Washington baja el tono.

Si considera que, no se han logrado los propósitos, vuelve la presión pública.



Por eso desde fuera parece un patrón de "mucho ruido, seguido de silencio profundo".

Para quienes están dentro de los gobiernos, frecuentemente el silencio no significa que el tema terminó, sino que la conversación pasó de la televisión y los canales públicos que son usados para ejercer presión, a los canales privados de los diplomáticos, los militares, y las agencias de inteligencia y/o de seguridad.

Cuando Trump calla, la negociación no necesariamente se detiene

También hay otro factor importante: Trump tiende a utilizar la presión como herramienta de negociación. Cuando consigue mover a la otra parte a la mesa de negociación, no necesariamente necesita seguir hablando todos los días del tema.

Porque “OJO” el objetivo principal siempre está diseñado para producir movimiento y acciones mexicanas.

Creo que muchos mexicanos intentan interpretar cada período de silencio como una señal de que Estados Unidos ya cambió de opinión. Sin embargo, históricamente la relación bilateral funciona más como un péndulo:

Presión, negociación, evaluación y nueva presión… si Washington considera que los resultados mexicanos no son insuficientes.

De hecho, una conclusión que hemos visto cada vez más en analistas de ambos países es que el silencio suele ser el momento más difícil de interpretar.

La presión pública es evidente.

El silencio puede significar cooperación exitosa, negociaciones delicadas o simplemente que Estados Unidos está recopilando información antes de decidir el siguiente paso.

En una frase sencilla para alguien en México:

"Cuando Trump deja de hablar de México no necesariamente significa que el problema desapareció; muchas veces significa que la negociación se movió detrás de puertas cerradas y Washington está viendo qué resultados obtiene antes de decidir su siguiente movimiento."

Un último aspecto para considerar es el de que Trump se posiciona en lo alto de las negociaciones y así eso lo pone como el que está en posición siempre de demandar.

Trump así evita el comprometerse a actuar… su papel es siempre el de exigir. Por eso emite declaraciones de tan alto perfil que ponen a México a la defensiva. Como con el G-20/ y el G-7 o incluso acusando a México de ser la cabeza de la serpiente del narcotráfico que es lo que acaba de hacer ante la misma palestra en la ONU.