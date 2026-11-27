La apertura de canales de WhatsApp y otras plataformas por parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para recibir denuncias sobre narcotraficantes y funcionarios corruptos en México provocó una reacción del Gobierno federal.

Y es que, el tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la agencia estadounidense anunciara mecanismos para recibir información sobre integrantes de organizaciones criminales, funcionarios que presuntamente les brindan apoyo y redes dedicadas al lavado de dinero.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el WhatsApp de la DEA?

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta cuestionó que una agencia estadounidense habilitara canales para que ciudadanos mexicanos denuncien actividades criminales y posibles actos de corrupción dentro del país.

La mandataria consideró que la estrategia representa una injerencia y sostuvo que la DEA debería concentrarse en atender los problemas de narcotráfico y corrupción que existen en Estados Unidos.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción de Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?”, cuestionó.

Sheinbaum también señaló que la agencia antidrogas tendría que investigar la corrupción vinculada con la delincuencia organizada en su propio territorio, así como las redes de distribución de drogas y el destino de las ganancias del narcotráfico.

🚨 El gobierno de Sheinbaum presentó una queja por la línea de la DEA para denunciar a narcopolíticos pic.twitter.com/qJq08MlaQe — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 27, 2026

Gabinete de Seguridad rechaza acciones de la DEA en México

La postura presidencial también fue respaldada por el Gabinete de Seguridad, que difundió un posicionamiento en redes sociales para rechazar las acciones unilaterales de la agencia estadounidense.

En su mensaje, la dependencia sostuvo que México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio.

Asimismo, defendió que el país cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad.